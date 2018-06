Gasdotto Tap, tra Governo e Authority lo scontro si fa duro

Il nuovo ministro dell’Ambiente dice che è inutile, il Presidente dell’Autorità per l’Energia ribatte che non se ne può fare a meno. Il dossier all’esame del governo. L’opera è di interesse europeo.

Non sarà facile per i ministri dell’Ambiente, dell’Infrastrutture e del Sud bloccare la Tap, la più grande infrastrutture energetica transnazionale concepita negli ultimi anni. Se il Ministro dell’Ambiente Costa la ritiene inutile, il Presidente dell’Autorità per l’Energia, al contrario, la considera strategica, al pari di tutta l’industria nazionale, interessata a disegnare un futuro diverso per gli approvvigionamenti e i consumi di energia. Giustamente è stato notato che nei suoi sette anni al vertice dell’Arera, Bortoni non è mai intervenuto su argomenti non di stretta competenza. Lo ha fatto al Festival dell’Energia per rimarcare una distanza concettuale e politica da quanti prima in campagna elettorale e ora al governo, non intendono sostenere il progetto del grande gasdotto. Non vogliono che le coste pugliesi accettino l’attracco dell’infrastruttura proveniente dall’Azerbaigian e di conseguenza che il Sud Italia e l’Europa possano disporre di una nuova pipeline. Sono i Paesi europei ad avere necessità di nuove forniture per i prossimi 30-50 anni e i Paesi produttori dell’Est non hanno lesinato soldi ed accordi per soddisfare la domanda.

Quello che sfugge – purché non si voglia restare prigionieri di schemi ideologici – è che quegli accordi e quelle infrastrutture di trasporto sono stati approvati negli stessi anni in cui nel mondo si iniziava a discutere di diversificazione delle fonti di energia e cambiamenti climatici. L’Europa – nella quale il governo ogni giorno dice di voler restare – ha fatto scelte oculate in campo energetico senza ridimensionare gli obiettivi di diversificazione delle fonti e di crescita delle rinnovabili. C’è un tempo medio di flessibilità e di ragionevolezza per fare andare avanti città e industrie. Ne sanno qualcosa Portogallo, Spagna, Danimarca che prima di vedere prevalere eolico e fotovoltaico hanno aspettato decenni. Nel frattempo la domanda di gas sale dovunque e a Bruxelles da dieci anni circa si discute dell’hub europeo del gas. Anche per queste ragioni Bortoni ha detto che l’Italia non è assolutamente nelle condizioni di rinunciare al Tap.

Nei prossimi giorni il governo e i tre ministri di cui sopra dovranno prendere una posizione ufficiale. Quasi certamente l’anima 5S riascolterà la sua base elettorale e le ansie anti infrastrutture. Sarà l’occasione per capire se prevarrà la consapevolezza che la Tap non soddisfa interessi di parte, ma di un continente intero, connesso ai Balcani da un megatubo di oltre 3 mila chilometri da mettere in funzione tra poco più di un anno e mezzo. O, al contrario, se il passaggio dalla lotta al governo non è compiuto.