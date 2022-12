Gas: Russia pronta a riaprire la pipeline Yamal-Europe. Contatti con altri paesi- Novak a Tass

In una lunga intervista all’agenzia di stato russa Tass, Noval dice che Mosca sta tenendo negoziati per aumentare le forniture attraverso la Turchia dopo la creazione di un hub del gas. La Russia punta anche ai mercati dell’Azerbaigian, Kazakistan Uzbekistan, Afghanistan e Pakistan

La Russia è pronta a riprendere le forniture di gas all’Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe, che in precedenza era stato interrotto per motivi politici. Lo ha annunciato il vice primo ministro russo Alexander Novak all’agenzia di stampa statale russa Tass.

“Il mercato europeo rimane rilevante, poiché la carenza di gas persiste e abbiamo tutte le opportunità per riprendere le forniture. Ad esempio, il gasdotto Yamal-Europe, che è stato fermato per motivi politici, rimane inutilizzato”, ha detto Novak.

“Oggi – ha sottolineato – possiamo dire con certezza che c’è richiesta del nostro gas” da parte dei consumatori europei, “quindi continuiamo a vedere l’Europa come un potenziale mercato dei nostri prodotti. È chiaro tuttavia che contro di noi è stata avviata una campagna su larga scala, che si è conclusa con il sabotaggio del Nord Stream”.

Mosca è disposta a riprendere i rifornimenti tramite il gasdotto Yamal-Europe e sta tenendo negoziati per un aumento delle forniture attraverso la Turchia dopo la creazione di un hub del gas nel Paese di Erdogan. In questo momento, scrive la Tass, la Russia fornisce gas attraverso il TurkStream, che attualmente funziona a pieno regime, mentre attraverso la rotta ucraina passano 42 milioni di metri cubi di gas quotidianamente, circa un terzo del volume di transito previsto dal contratto.

Il gasdotto Yamal-Europa scorre solitamente verso ovest, ma dal dicembre 2021 è stato deviato poiché la Polonia ha rinunciato ad acquistare dalla Russia per attingere al gas stoccato in Germania. A maggio, Varsavia ha rescisso l’accordo con la Russia, dopo aver rifiutato la richiesta di Mosca di pagare in rubli.

Novak ha inoltre dichiarato che Mosca prevede esportazioni per 21 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale liquefatto (LNG) in Europa nel 2022.

“Quest’anno siamo riusciti ad aumentare significativamente le forniture di GNL all’Europa”, ha dichiarato Novak. “Negli 11 mesi del 2022 sono aumentate a 19,4 miliardi di metri cubi, e per la fine dell’anno sono previsti 21 miliardi di metri cubi”.

Mosca in cerca di accordi con altri mercati

Novak ha anche affermato che la Russia ha concordato con l’Azerbaigian di aumentare le forniture di gas per il consumo interno. “In futuro, quando aumenteranno la produzione di gas, potremo discutere di scambi”, ha detto. Mosca sta anche discutendo di maggiori forniture di gas al Kazakistan e all’Uzbekistan. Novak ha inoltre affermato che, a lungo termine, la Russia può inviare il suo gas naturale ai mercati dell’Afghanistan e del Pakistan, sia utilizzando le infrastrutture dell’Asia centrale, sia con uno scambio dal territorio dell’Iran. .

Germania e Polonia hanno fatto domanda per il 2023

“L’Europa – osserva poi Novak alla Tass- era un mercato chiave per la vendita dei nostri prodotti petroliferi. Aspettiamo e vediamo quali decisioni prenderanno a lungo termine. Al momento non abbiamo idea di come possa essere sostituito il nostro carburante”. Novak non esclude che diversi Paesi possano chiedere di essere esonerati dall’embargo sulle forniture di prodotti petroliferi russi. “Probabilmente ricorreranno alle esenzioni, com’è stato con il petrolio, quando le restrizioni non si applicavano alle forniture di oleodotti, raffinerie in Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Anche Germania e Polonia, che hanno dichiarato il loro rifiuto dal petrolio russo, hanno fatto domanda per il 2023”.