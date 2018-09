Gas, nasce con Italgas l’associazione europea distributori

Come vice presidente è stato nominato Paolo Gallo, Ad e direttore generale di Italgas: “Uno strumento per rafforzare la collaborazione tra industria e istituzioni, sia europee, che nazionali”. Rappresenta un bacino di 26 milioni di clienti e 200 mila km di rete

E’ realtà l’Associazione europea dei distributori di gas naturale, che si chiama GD4S (acronimo di Gas Distributors for Sustainability) e ha nominato come presidente Eduard Sauvage, Ceo di GRDF (Francia) e come vice presidente Paolo Gallo, amministratore delegato e direttore generale di Italgas. Già attiva da qualche anno sotto forma di coalizione informale, l’Associazione GD4S ha deciso di dotarsi di una forma ufficiale e riconosciuta legalmente per essere l’interlocutore principale delle istituzioni europee sulle materie che impattano il sistema della distribuzione del gas naturale e, più in generale, su temi come la decarbonizzazione e la mobilità sostenibile.

L’Associazione è oggi formata dai cinque soci fondatori – Distrigaz Sud Retele (Romania), Galp Gás Natural Distribuição (Portogallo), GRDF (Francia), Italgas (Italia) e Nedgia (Spagna), i quali, oltre ad essere i leader nei rispettivi Paesi, servono circa 26 milioni di utenti finali e gestiscono 200.000 chilometri di rete. I Ceo dell’Associazione GD4S hanno finora incontrato i Commissari UE Miguel Arias Cañete e Violeta Bulc al fine di rappresentare l’impegno dei 5 distributori a favorire efficacemente la transizione verso un modello energetico a basso contenuto di carbonio. Una prospettiva realistica soprattutto quando si parla di mobilità sostenibile poiché l’utilizzo del gas naturale o del biometano permette prestazioni ambientali al pari di altre tecnologie.

Paolo Gallo ha sottolineato come “GD4S sia un interlocutore stabile e credibile sui temi del gas, sia sul fronte europeo che italiano, forte dell’esperienza dei maggiori players europei. Siamo pronti a formulare proposte e condividere le nostre posizioni con la Commissione, il Parlamento Europeo e le istituzioni nazionali, sull’utilizzo del gas, anche rinnovabile come il biometano, per favorire la transizione energetica, verso un futuro più sostenibile. Chiederemo alle Istituzioni europee un impegno forte in favore dello sviluppo del gas rinnovabile, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. L’Associazione europea dei distributori di gas – ha continuato Gallo – sarà lo strumento per rafforzare la collaborazione tra industria ed istituzioni, nazionali ed europee, al fine di favorire lo sviluppo di forniture energetiche più pulite, sicure ed economiche a milioni di cittadini.”