Fwu Life in liquidazione: 110mila italiani con polizze congelate e premi arretrati. Cosa succede ora?

Con la compagnia lussemburghese ora in liquidazione, le polizze vita sono congelate e non si sa quando, o se, i clienti vedranno mai i loro soldi. Ecco tutti i dettagli

La notizia che Fwu Life Insurance Lux è ufficialmente in liquidazione è diventata una doccia fredda per circa 110mila italiani che avevano acquistato polizze vita dalla compagnia lussemburghese. Un vero e proprio colpo di scena che ha lasciato i risparmiatori con le mani legate e i loro investimenti congelati. Ma cosa sta succedendo e cosa devono aspettarsi i clienti coinvolti?

Il dissesto di Fwu Le: cosa è successo

La crisi di Fwu Life ha avuto inizio nel luglio 2024, quando la compagnia ha cominciato a vacillare sotto il peso di problemi finanziari. Fondata nel 2006, la compagnia aveva emesso polizze vita unit linked per un valore di circa 300 milioni di euro, un prodotto che, inizialmente, sembrava vantaggioso per chi cercava di combinare risparmio e investimento. Tuttavia, il panorama è cambiato drasticamente quando la compagnia ha interrotto il nuovo business e il bilancio 2023 non è stato certificato dai revisori.

A seguito di questi segnali preoccupanti, l’Autorità di vigilanza lussemburghese, il Commissariat aux Assurances (Caa), è intervenuta, scoprendo che Fwu Life non rispettava i requisiti di solvibilità necessari per garantire la capacità della compagnia di onorare gli impegni verso i clienti. Il piano di risanamento è fallito, e la Caa ha avviato la procedura di liquidazione coatta, presentando la domanda di scioglimento al tribunale del Lussemburgo.

Liquidazione coatta: cosa significa per gli assicurati?

La liquidazione coatta è la fase finale per una compagnia in difficoltà. Significa che Fwu Life non può più far fronte agli impegni finanziari verso i propri assicurati, e quindi si avvia un processo legale per chiudere l’attività. Gli asset della compagnia verranno venduti e, se ci sono fondi disponibili, distribuiti tra i creditori e gli assicurati.

Nel caso di Fwu Life, il 2 agosto 2024 è stato decretato il congelamento delle polizze vita. Ciò significa che i clienti non possono più riscattare i loro contratti, e sono rimasti senza certezza sul futuro del loro investimento.

Fwu in crisi e la sorprendente richiesta di premi arretrati: cosa succede ora?

I clienti italiani, con circa 300 milioni di euro di riserve, si trovano con le mani in mano, incapaci di riscattare i propri soldi.

Ma la situazione si è fatta ancora più complessa quando, dopo aver congelato le polizze, Fwu Life ha inviato lettere ai clienti italiani chiedendo di pagare i premi arretrati. Una mossa che ha suscitato scalpore: come possono i clienti pagare premi su polizze che non possono nemmeno riscattare? La compagnia, approfittando della riattivazione dei pagamenti Sepa, ha richiesto il versamento dei premi non pagati, invitando i risparmiatori a non compromettere ulteriormente le polizze.

Questa richiesta ha scatenato l’intervento di Confconsumatori, che ha esortato i clienti a non pagare. Secondo Antonio Pinto, responsabile dei prodotti finanziari dell’associazione, esiste un “concreto rischio che tali versamenti finiscano in un buco nero”, ovvero che i soldi non vengano mai restituiti, visto che la compagnia è ormai incapace di adempiere agli obblighi contrattuali. Confconsumatori ha, quindi, avvertito i risparmiatori italiani che non c’è alcuna garanzia che i pagamenti vengano utilizzati per recuperare gli investimenti.

Il fatto che la compagnia sia lussemburghese complica ulteriormente le cose per i risparmiatori italiani. Nonostante la vigilanza dell’Ivass, Fwu Life è sotto la giurisdizione lussemburghese, il che significa che l’autorità di vigilanza assicurativa italiana non ha poteri diretti per intervenire nella vicenda.

Nel frattempo, la Caa ha confermato che il congelamento delle riserve e la sospensione dei pagamenti resteranno in vigore fino alla sentenza finale. In altre parole, i 110mila italiani coinvolti dovranno prepararsi ad affrontare una lunga attesa, con i loro fondi bloccati in un limbo giuridico, in attesa di una possibile distribuzione dei fondi, se e quando ci saranno.