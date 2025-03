Fwu Life, allarme truffe: attenzione ai servizi di liquidazione offerti da terzi

L’Autorità del Lussemburgo avvisa i consumatori che potrebbero essere contattati da individui o società che offrono servizi legati alla liquidazione di Fwu Life Insurance Lux SA

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo ha lanciato un allarme per i consumatori riguardo a consulenti e società che offrono servizi di liquidazione legati al fallimento di Fwu Life Insurance Lux SA. I titolari di polizze vita sono invitati a prestare attenzione a chi li contatta, verificando che i professionisti siano autorizzati e che i servizi offerti siano legittimi.

Il caso Fwu Life coinvolge un numero significativo di risparmiatori italiani, con oltre 120mila famiglie nel nostro Paese che avevano sottoscritto polizze vita con la compagnia. L’alert, ripreso anche dal sito dell’Ivass, segnala contatti sospetti da parte di truffatori che cercano di sfruttare il fallimento della compagnia per proporre soluzioni non verificate.

A supporto di questo avviso, sono in corso le indagini da parte dell’Ivass su una decina di compagnie vigilate e Ania ha recentemente pubblicato un vademecum per orientare i consumatori nella gestione delle polizze vita. Inoltre, il Comitato per le politiche macroprudenziali, che include Bankitalia, Consob, Ivass e Covip, ha sottolineato l’importanza di monitorare il rischio di liquidità nelle assicurazioni, un aspetto che potrebbe influire sulla raccolta premi a causa di crisi come quella di Fwu Life.

