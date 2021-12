Fusioni e acquisizioni: Houlihan Lokey acquisisce GCA

In Europa e negli Stati Uniti le due banche di investimento internazionali opereranno sotto il marchio Houlihan Lokey, mentre la transizione in Asia dovrebbe avvenire all’inizio del 2022

Houlihan Lokey ha completato con successo l’integrazione di GCA Corporation (GCA). A seguito dell’acquisizione delle azioni della società statunitense avvenute a novembre, le due società opereranno sotto il brand della banca d’investimento con sede a Los Angeles, stabilendo una leadership globale nella tecnologia e nel corporate finance per le midcap. Mentre la transizione del marchio in Asia dovrebbe avvenire all’inizio del 2022.

A seguito dell’integrazione, Houlihan Lokey è attualmente: consulente per le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore tecnologico con il maggior numero di professionisti (220), ma anche l’advisor di fusioni e acquisizioni numero uno a livello globale, escludendo le big four con 326 deal secondo a Mergermakets, piazzandosi davanti a Goldman Sachs (302 deal), Morgan Stanley (249), JP Morgan (233) e Rothschild & Co (233).





Inoltre, HL conquista il titolo di primo consulente per il private equity a livello globale, con 153 deal secondo Pitchbook, scalando la classifica, con Lincoln International (103), Kpmg (99), Goldman Sachs (79) e William Blair & Company (71).

Scott Beiser, Ceo di Houlihan Lokey, ha dichiarato: “L’eccezionale complementarità culturale tra le due aziende ha già contribuito significativamente al successo della nostra integrazione, e non vediamo l’ora di lavorare insieme ai nostri nuovi partner in Europa, negli Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico e di realizzare i vantaggi sostanziali che questa unione ha creato”, ha aggiunto.

“Houlihan Lokey è ora l’advisor tecnologico più attivo al mondo, così come il leader globale per le operazioni M&A industriali, dei servizi alle imprese, dei consumatori, dell’alimentazione e della vendita al dettaglio, della sanità e dei servizi finanziari. Questa combinazione ha anche creato il più grande gruppo di consulenza sui mercati dei capitali privati, tra i nostri pari”, ha detto Scott Adelson, copresidente di Houlihan Lokey.

“L’arrivo di questi colleghi di talento ci rende geograficamente uno dei più grandi consulenti in Europa e consolida la nostra posizione come il consulente M&A più attivo negli Stati Uniti. Inoltre, ora abbiamo una piattaforma d’offerta ampliata sulla quale far crescere il nostro business nella regione Asia-Pacifico”, ha concluso Adelson.

In Italia Houlihan Lokey è guidata da Matteo Manfredi (co-head corporate finance, Europe e co-head corporate finance Italy) con i managing director Pietro Braicovich e Andrè Pichler, co-head corporate finance Italy.