FS presenta il progetto di riqualificazione di Torino Lingotto

Presentato il progetto che illustra le potenzialità di utilizzo e di riqualificazione del sito di Torino Lingotto. La riqualificazione di questo sito potrebbe anche portare alla creazione di una nuova “Stazione Ponte”, che collegherebbe l’area oggetto di trasformazione con la stazione ferroviaria di Lingotto.

FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS Italiane, ha presentato oggi a Torino, durante l’evento “La Torino che verrà”, l’asset di Torino Lingotto alla città e ai potenziali investitori. L’obiettivo dell’incontro era illustrare tutte le potenzialità di utilizzo e di riqualificazione di questo importante sito, che fa parte di un più ampio processo di trasformazione che coinvolgerà la città nei prossimi anni.

Il progetto di riqualificazione di Torino Lingotto

Torino Lingotto rappresenta un’importante opportunità di investimento in un’area in costante sviluppo, caratterizzata da un’alta accessibilità e da una concentrazione di funzioni strategiche, che offre diverse possibilità di destinazione d’uso. È possibile pensare alla costruzione di nuovi edifici residenziali, come abitazioni a prezzi contenuti o residenze universitarie, nonché lo sviluppo di attività innovative, servizi per le persone e le imprese, e strutture di interesse generale. La riqualificazione di questo sito potrebbe anche portare alla creazione di una nuova “Stazione Ponte”, che collegherebbe l’area oggetto di trasformazione con la stazione ferroviaria di Lingotto.

Il progetto di rigenerazione urbana, denominato “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione”, coinvolge diverse istituzioni e poli attrattori, tra cui il grattacielo della nuova sede della Regione, il Politecnico di Torino e il centro sportivo Oval Lingotto. Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo ospedale e lo sviluppo del lotto di proprietà di FS Sistemi Urbani “Torino Lingotto”.

La futura “Stazione Ponte”

La futura “Stazione Ponte” rappresenterà un importante polo intermodale di scambio, collegando la linea M1 a via Nizza, il sottopasso pedonale ferroviario, l’area di FS Sistemi Urbani, la stazione ferroviaria ad alta velocità di Porta Nuova e la stazione di Porta Susa. La trasformazione del Lingotto è considerata uno degli interventi più interessanti del progetto di riqualificazione degli scali ferroviari di Torino, grazie alle sue dimensioni e alla sua accessibilità.

A Torino, FS Sistemi Urbani ha già portato a termine con successo diversi processi di riqualificazione urbana tra cui quello del complesso dell’ex stazione di Torino Porta Susa, che è stato venduto nel febbraio 2019 per la realizzazione di un nuovo complesso alberghiero.

L’evento “La Torino che verrà”

L’evento “La Torino che verrà”, è stato aperto dagli interventi dell’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, Umberto Lebruto, e del Presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia. Successivamente, l’Assessore Paolo Mazzoleni ha dato il benvenuto istituzionale, seguito dalla presentazione del report a cura di Scenari Immobiliari Torino, che ha approfondito gli aspetti relativi agli scali ferroviari e alle ricadute economiche e sociali della loro riqualificazione, con particolare attenzione a Torino Lingotto.

Durante il dibattito sul tema “Economia, Territorio e Città”, sono intervenuti esperti del settore, tra cui rappresentanti della Regione Piemonte, dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), di OGR Tech Torino, di ISTION Ventures e del Politecnico di Torino. Successivamente, si è svolta una tavola rotonda intitolata “Il Punto di Vista degli Operatori”, alla quale hanno partecipato importanti aziende immobiliari, con la moderazione del Direttore Generale di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein.