Fs Italiane: scarpe rosse contro la violenza sulle donne

Nella giornata contro la violenza sulle donne, le dipendenti di tutte le società del Gruppo Fs Italiane si sono presentata al lavoro con un paio di scarpe rosse, che rappresentano le vittime delle violenze, ma anche un modo per ricordarle e per ricordare a tutti che non si può restare indifferenti a questo tema.

Tra le varie iniziative organizzate dal gruppo, anche un treno speciale in Sicilia, intitolato simbolicamente “Tu non sei sola”, con partenza da Catania e arrivo a Palermo, dove 50 studenti catanesi e palermitani hanno improvvisato un flash mob, piantando un ulivo in stazione e scoprendo una targa a ricordo delle vittime di violenza. A Reggio Calabria San Gregorio, per sensibilizzare le persone, i viaggiatori e i cittadini, le lavoratrici del Comitato pari opportunità del Gruppo FS Italiane hanno incontrato le rappresentanti dell’associazione “Il cuore di Medea” che accoglie donne vittime di violenza in appositi locali della stazione. A Bolzano e a Genova è stata allestita una mostra fotografica sul tema, mentre un altro flash mob è stato improvvisato ai Ravenna è stato improvvisato un flash mob.



Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, ha incontrato oggi una delle autrici degli scatti in rappresentanza delle tante donne che hanno aderito con entusiasmo.

“L’impegno del Gruppo FS nel contrasto contro gli atti di violenza sulle donne è costante” ha ricordato Gianfranco Battisti. “Il nostro Gruppo tutela le persone da atti di violenza e combatte qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Crediamo fortemente nei valori dell’inclusività e diversità con l’obiettivo di valorizzare i talenti professionali e attuando best practice nei processi industriali”.

La giornata contro la violenza sulle donne è stata istituita il 17 dicembre del 1999 dall’Assemblea delle Nazioni Unite allo scopo di parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema che riguarda tutti i Paesi del mondo.