Frecciarossa Fs con Scuderia Ferrari: debutto al Gran Premio di Imola. Il Made in Italy viaggia veloce

Al via la partnership Frecciarossa delle Fs e Scuderia Ferrari nel segno della tecnologia e dell’innovazione nel campo dei motori e della velocità italiani

Il Made in Italy viaggia veloce grazie alla partnership fra Frecciarossa e Scuderia Ferrari, siglata nel segno della tecnologia e dell’innovazione dei motori italiani. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1 si svolgerà domenica 24 aprile a Imola, e vedrà per la prima volta in assoluto il logo Frecciarossa sulle monoposto – in questo caso di Leclerc – della Scuderia Ferrari.

Proprio questa mattina, la Ferrari si presenta in Emilia Romagna con un particolare in più sulla livrea: spunta lo sponsor Frecciarossa impresso su uno dei braccetti delle sospensioni anteriori, proprio sopra l’adesivo “We Race As One”.

Dopo Imola, la collaborazione proseguirà con il brand di punta di Trenitalia presente e visibile sulle monoposto di Maranello anche nei prossimi Gran Premi di Spagna, dove entro l’anno il treno italiano sarà a disposizione dei passeggeri iberici, Francia, dove il Frecciarossa è già presente con collegamenti fra Parigi e Milano e Parigi e Lione, e infine il Gran Premio di Monza.

Il Gruppo Fs Italiane con questa partnership conferma il suo impegno a favore di quei settori, come lo sport, lo spettacolo e il turismo, che contribuiscono alla ripartenza del Paese.