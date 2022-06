Fotovoltaico: nasce Peridot Solar, nuova società che installerà 1 GW entro il 2026 in Italia e UK

Due impianti italiani sono già in fase di avvio dei cantieri: una centrale da 33 MW a Tarquinia, nel Lazio, e un’altra a Ottana, in Sardegna

Nasce Peridot Solar, una nuova società per lo sviluppo e la realizzazione di impianti fotovoltaici. L’azienda ha uffici a Londra e a Milano, con un team di 30 persone esperte in sviluppo, costruzione e funzionamento di impianti fotovoltaici in tutta Europa. Peridot Solar ha infatti progetti per oltre 1 GW in Italia e Gran Bretagna da qui al 2026, ed è una società che fa parte del portfolio di investimenti di FitzWalter Capital, fondo internazionale di investimenti privato che è partner finanziario del progetto.

Fotovoltaico, i progetti di Peridot Solar in Italia

Inoltre, Peridot Solar sta per partire con la costruzione di impianti fotovoltaici per 120MW in Italia e per 60MW in Gran Bretagna. Due impianti italiani sono già in fase di avvio dei cantieri. Si tratta di una centrale da 33 MW a Tarquinia nel Lazio e di un’altra a Ottana in Sardegna, di pari potenza. A breve saranno avviati gli iter di costruzione di altri due impianti in Sardegna: uno da 30 MW a Fiumesanto nelle prossime settimane, mentre il quarto sarà operativo da luglio a Carbonia per altri 30 MW. Solo con la messa in esercizio delle prime quattro centrali, si calcola una produzione di energia elettrica che consentirà di risparmiare una quantità di gas naturale equivalente all’1,3% dell’import italiano di gas dalla Russia.

Peridot Solar: perché il fotovoltaico aiuta a ridurre la dipendenza dalla Russia

“Il settore energetico vive un momento di profondo cambiamento dovuto al conflitto in Ucraina e alle tensioni geopolitiche correlate”, dice il Managing Director di Peridot Solar, Massimo Sapienza. “Il solare può ridurre la dipendenza energetica dalla Russia nel breve-medio termine e generare energia pulita. Per cogliere questa opportunità ed essere parte della soluzione, è necessario sviluppare progetti in tutta Europa. Peridot Solar ha l’esperienza e il partner di capitale per costruire una delle principali società di sviluppo del solare in Europa. Ma per cogliere quest’occasione occorre accelerare sui progetti nei singoli Stati europei: Peridot Solar interviene in questo campo con l’ambizione di dimostrare che un settore come quello dell’energia rinnovabile può uscire dall’incertezze con un deciso intervento di capitali finanziari importanti”.

Per Andrew Gray, partner di FitzWalter Capital, “l’aumento delle bollette energetiche ricorda chiaramente che sono necessari investimenti accelerati nella generazione solare per ridurre la dipendenza dal gas e per raggiungere gli obiettivi di emissione del Regno Unito e dell’Europa”.