Fotografia: Robert Frank al MoMA di New York. Il tema del “dialogo” è l’elemento centrale della mostra

Il Museum of Modern Art (MoMA) presenta Life Dances On: Robert Frank in Dialogue, una mostra che fornisce nuovi spunti sugli aspetti interdisciplinari e meno conosciuti della vasta carriera del fotografo e regista Robert Frank. In mostra dal 15 settembre 2024 all’11 gennaio 2025

La mostra approfondisce i sei decenni che seguirono lo storico libro fotografico di Frank The Americans (1958) fino alla sua morte nel 2019, evidenziando la sua perpetua sperimentazione e collaborazione attraverso vari mezzi. In concomitanza con il centenario della nascita dell’artista, e prendendo il nome dal suo film del 1980, Life Dances On esplora i dialoghi artistici e personali di Frank con altri artisti e con le sue comunità. La mostra presenta più di 250 oggetti, tra cui fotografie, film, libri e materiali d’archivio, tratti dalla vasta collezione del MoMA insieme a prestiti significativi. Life Dances On: Robert Frank in Dialogue è organizzato da Lucy Gallun, curatrice, con Kaitlin Booher, Newhall Fellow, e Casey Li. Life Dances On: Robert Frank in Dialogue è la prima mostra personale del lavoro di Robert Frank al MoMA.

Il dialogo come tema della mostra

Organizzata in ordine cronologico, la mostra Life Dances On si concentra sul tema del dialogo nell’opera di Frank e riflette sul significato delle persone che hanno plasmato la sua visione. Le parole di Frank sono presenti in tutta la mostra: nei testi che ha scarabocchiato direttamente sui suoi negativi fotografici, nella narrativa parlata che accompagna i suoi film e nelle citazioni inserite nel catalogo della mostra pubblicato dal MoMA in concomitanza con la mostra. Nel corso della mostra viene rivelata anche l’innovazione di Frank attraverso molteplici mezzi, dalle sue prime incursioni nel cinema insieme ad altri artisti della Beat Generation, con film come Pull My Daisy (1959), ai libri d’artista che chiamava “diari visivi”, che ha prodotto quasi ogni anno nell’ultimo decennio della sua vita. Concentrandosi sul dialogo e sulla sperimentazione, la mostra esplora temi duraturi come l’ispirazione artistica, la famiglia, il partenariato, la perdita e la memoria attraverso la lente dei traumi personali e delle esperienze di vita di Frank.

Tra le opere presentate in mostra una selezione di fotografie tratte dalle riprese di Frank per il suo film del 1980 Life Dances On

Questi lavori riflettono sul significato delle persone che hanno plasmato la visione di Frank: in questo caso, sua figlia Andrea e il suo amico e collaboratore cinematografico Danny Seymour. Come gran parte del suo lavoro, il film è ambientato nelle comunità di Frank a New York City e a Cape Breton, Nuova Scozia, dove lui e sua moglie, l’artista June Leaf, si trasferirono nel 1970. In concomitanza con la mostra, il MoMA presenta Scrapbook Footage di Robert Frank, un’installazione nelle gallerie Morita e Titus, con filmati e filmati inediti di Frank, progettati dalla montatrice di lunga data di Frank, Laura Israel, e dal direttore artistico Alex Bingham. Con il supporto di June Leaf e della Robert Frank Foundation, Israel e Bingham hanno realizzato un’installazione multicanale utilizzando materiali appena digitalizzati e restaurati rinvenuti dopo la morte di Frank. Presentata per la prima volta, questa installazione rivela l’incessante sperimentazione di Frank e offre l’opportunità di incontrare le figure centrali della sua vita e del suo lavoro a New York, in Nuova Scozia e oltre. In occasione della mostra, il MoMA presenterà anche una retrospettiva completa dei film e dei video di Robert Frank, molti dei quali recentemente restaurati dal Museo. Il filmato è organizzato da Joshua Siegel, curatore, Dipartimento di cinema, con Lucy Gallun, curatrice, e Kaitlin Booher, Newhall Fellow, Dipartimento di fotografia, e la retrospettiva di accompagnamento dei film e dei video di Robert Frank è organizzata da Siegel.

Il MoMA espone il lavoro di Frank dal 1950, all’inizio della sua carriera

Nel 1962, il Museo presentò il lavoro di Frank in una mostra per due persone insieme al fotografo Harry Callahan. Da allora, il Museo ha regolarmente raccolto ed esposto il suo lavoro e oggi la collezione del Museo comprende oltre 200 fotografie di Frank. Quella collezione è stata costruita grazie alle importanti donazioni di Robert e Gayle Greenhill nel 2013 e, più recentemente, al dono promesso al Museo da parte di Michael Jesselson, che comprende un notevole gruppo di opere, molte delle quali sono presentate al MoMA per la prima volta in questo mostra. Nel 2015, l’artista ha fatto un dono straordinario della sua opera completa di film e video, che abbraccia l’intera carriera cinematografica. Da allora il Dipartimento di Cinema del MoMA è impegnato in un progetto pluriennale di restauro di questi materiali. Basandosi su questa storia significativa con il Museo, Life Dances On: Robert Frank in Dialogue è la prima mostra personale del lavoro di Robert Frank al MoMA.