Forbes: Bezos il più ricco del mondo, ecco la classifica

Il primo italiano in classifica è Giovanni Ferrero, che si piazza al 37esimo posto al mondo – Nella top200 anche Silvio Berlusconi – Ecco la classifica.

E’ Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Ad incoronarlo è la classifica annuale redatta da Forbes che consegna al numero uno di Amazon il primo gradino del podio. Posizione che fino a ieri e per 18 delle ultime 24 edizioni era sempre stata appannaggio di Bill Gates.

Bezos è il primo a raggiungere un patrimonio di 100 miliardi di dollari, con il suo portale di e-commerce che, ad oggi, capitalizza in Borsa ben 700 miliardi di dollari. Non solo, c’è anche un altro record: nel 2017, Bezos ha racimolato 39,2 miliardi di dollari di patrimonio in più, registrando una scalata da Guinness dei Primati.

Bill Gates, fondatore di Microsoft, si consola con il secondo gradino del podio e 90 miliardi di patrimonio, mentre al terzo posto si piazza Warren Buffett che con Berkshire Hathaway arriva a 84 miliardi di patrimonio.

LA CLASSIFICA

1 Jeff Bezos

2 Bill Gates,

3 Warren Buffett

4 Bernard Arnault,

5 Mark Zuckerberg,

6 Amancio Ortega,

7 Carlos Slim,

8 Charles Koch

9 David Koch,

10 Larry Ellison.

GLI ITALIANI IN CLASSIFICA

Tra gli italiani, il più ricco è Giovanni Ferrero che, con un patrimonio di 23 miliardi di dollari, si è piazzato al 37esimo posto. Dopo di lui seguono, tra gli altri, Leonardo Del Vecchio (fondatore di Luxottica, al 45esimo posto con 21,2 miliardi di dollari di patrimonio), Stefano Pessina (Ceo di Walgreens Boots Alliance, al 127esimo gradino con una ricchezza di 11,8 miliardi). Silvio Berlusconi è al 190esimo posto, con 8 miliardi di patrimonio. La prima donna italiana presente in classifica è Massimiliana Landini Aleotti.