Food delivery, Uber tratta l’acquisto di Deliveroo

Uber vuole rafforzarsi nella consegna del cibo a domicilio e punta Deliveroo, la startup britannica che cresce a vista d’occhio – I soci di quest’ultima preferirebbero però una partnership anzichè una vendita secca ma i giochi sono solo all’inizio – VIDEO.

Dalle parole ai fatti o almeno alle intenzioni. Dara Khosrowshahi, ceo di Uber, l’aveva detto già qualche tempo fa che la sua società puntava a rafforzarsi nel food delivery diventando la più grande compagnia del mondo in questo segmento di mercato che cresce a vista d’occhio. Ecco perchè Uber sta trattando l’acquisto della britannica Deliveroo, una delle maggiori startup d’Europa che l’anno scorso ha raccolto la bellezza di 480 milioni di dollari dagli investitori.

Nella consegna di cibo a domicilio Uber è già presente con UberEats ma l’acquisto di Deliveroo premetterebbe di fare un grandissimo salto di qualità. Ecc perchè, secondo Bloomberg, il gruppo californiano avrebbe offerto a Deliveroo oltre 2 miliardi di dollari.

UberEats e Deliveroo creerebbero insieme un polo della distribuzione del cibo a domicilio fortissimo che potrebbe cominciare a servire qualcosa come 17 mila ristoranti nel Regno Unito per poi aggredire il mercato americano e che metterebbe in crisi la leadership di JustEat, fino ad oggi primattore incontrastato del settore che ieri ha cominciato a farne le spese in Borsa. Finora però gli azionisti di Deliveroo sono apparsi riluttanti e preferibbero una partnership con Uber piuttosto che la vendita secca ma i giochi sono appena cominciati e la partita è tutta da vedere.