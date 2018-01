Fondi immobiliari italiani: ecco come investono

Analisi del dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’università di Parma in collaborazione con Caceis Bank – Si consolida l’orientamento a detenere principalmente strumenti finanziari non quotati. La quota di asset immobiliari resta maggiore rispetto agli investimenti in strumenti finanziari nelle attività di asset allocation dei fondi

Nel 2017 i fondi immobiliari continuano a detenere una quota di asset immobiliari (82%) più elevata rispetto al livello minimo (67%) imposto dalla legislazione e dai regolamenti.

Tale quota, è però leggermente in diminuzione rispetto all’anno precedente (85%) tornando ai livelli toccati

negli anni 2014 e 2015.

La prevalente destinazione d’uso è terziario direzionale, seguita da commerciale (centri e parchi commerciali, supermercati), residenze sanitario assistenziali e hotel, a cui si affiancano, in misura limitata, posti auto scoperti e coperti, magazzini, villaggi turistici, caserme, capannoni industriali, multisala cinematografiche.

Dal punto di vista geografico, prevale la scelta di immobili situati al Nord (soprattutto Nord-Ovest), con le città di Milano, Torino, Bologna, Lodi, Modena, Biella, Como, Padova, e al Centro (con Roma che primeggia sulle altre città).

È questa la tendenza che emerge dal XI Monitor sulla Finanza Immobiliare, lo studio realizzato dal

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma in collaborazione con Caceis Bank (asset servicing del Gruppo Crédit Agricole) che si pone l’obiettivo di analizzare gli investimenti finanziari dei fondi immobiliari italiani.

“In generale, si sta assistendo a un trend di rinnovamento dei fondi immobiliari. Da un lato, alcuni stanno

andando a scadenza, imponendo il realizzo degli immobili e la distribuzione di liquidità agli investitori.

Dall’altro lato, emergono nuovi fondi che, tuttavia, ancora non riescono a trovare investimenti coerenti con

il profilo regolamentare e di rendimento-rischio. Ne discende una presenza di liquidità che può derivare da

realizzi, da difficoltà temporanee nel reperire investimenti e dalla necessità di mantenere un cuscinetto di

liquidità per fare fronte a un possibile mancato rispetto di scadenze contrattuali da parte dei locatari”,

commenta il Prof. Claudio Cacciamani del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

dell’Università di Parma.

“Nell’attuale contesto macroeconomico, ormai definito espansivo, l’asset class immobiliare rappresenta

sempre di più una opportunità di investimento interessante, soprattutto nelle aree direzionali e commerciali

di grandi città. Riteniamo che con la spinta dei PIR essa possa ulteriormente aumentare, visto il recente

successo di questi strumenti finora investiti in asset class più liquide. Non stupisce inoltre la diminuzione

dei livelli di liquidità detenuta dai fondi, rappresentando ormai un costo per i gestori dati i tassi negativi che caratterizzano questa fase economica, e lo scarso utilizzo di strumenti efficienti come il bridge financing.” commenta Giorgio Solcia, Managing Director di Caceis Bank, Italy Branch.

All’undicesima rilevazione hanno partecipato società di gestione attive nel real estate a cui fanno capo

60 fondi immobiliari di cui 19 quotati, per un totale di attività, al 30 giugno 2017, pari a 7.700 milioni di euro

circa.

Relativamente alla composizione dell’asset allocation, se è vero che la normativa prevede che i fondi

immobiliari investano non meno dei due terzi del loro patrimonio complessivo in immobili, diritti reali

immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e quote di altri fondi immobiliari, anche esteri, secondo un

criterio di prevalenza o di esclusività, il campione di fondi immobiliari osservato detiene una percentuale

più elevata rispetto al 67% minimo (82% circa), contro una quota finanziaria pari a al 10% circa. A queste

due classi di investimento si affiancano, in ordine decrescente di incidenza: la liquidità, le altre attività, i

crediti, i depositi bancari e gli altri beni.