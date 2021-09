Fondi d’investimento: primo closing per Blacksheep a 40 milioni

BlackSheep Fund entra nel vivo dell’operatività e nelle prossime settimane avvierà i primi investimenti. La raccolta prosegue verso il target di 70 milioni di euro

BlackSheep Fund supera ogni aspettativa e raccoglie 40 milioni di euro con il suo primo closing. Si tratta del primo fondo europeo di investimento, chiuso e riservato, specializzato sul MadTech (marketing and advertising technologies) ovvero che investe in aziende ad alto potenziale tecnologico in grado di cogliere le diverse opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica in atto nell’industria del marketing. La raccolta prosegue verso il target di 70 milioni di euro.

Un progetto unico nel panorama dei fondi di investimento, in quanto lanciato da imprenditori e managers veterani del settore, che sono anche i primi investitori privati del fondo: Umberto Bottesini, Marco Caradonna e Sandro Moretti.

Il progetto ha suscitato l’interesse di numerosi investitori, a partire da CDP Venture Capital SGR, che ha partecipato attraverso il suo fondo di fondi FoF VenturItaly e con il fondo di Co-Investimento MiSE, gestito dalla stessa. Inoltre, una parte significativa della raccolta di questo primo closing proviene da aziende protagoniste del settore marketing in Italia ed in Europa, che vedono in BlackSheep non solo un investimento finanziario, ma anche una modalità di open innovation per rispondere a domande strategiche legate al loro business.

Il fondo di venture capital BlackSheep è gestito da EUREKA! Venture SGR, che ha già avviato lo scorso anno un innovativo fondo dedicato al trasferimento tecnologico, e che ora con BlackSheep aumenta la sua portata ed arricchisce il suo management: Sandro Moretti (keyman del team BlackSheep) è stato co-optato nel Consiglio di Amministrazione della SGR, ed è stato istituito un Comitato Investimenti dedicato e composto da tutti i membri del team.

Dunque, da questo momento entra nel vivo l’attività del Fondo e nelle prossime settimane avvierà i primi investimenti, dopo aver selezionato le aziende in grado di rispondere alle nuove richieste del mercato del marketing e della pubblicità. I target del Fondo sono aziende italiane ed europee che hanno sviluppato software di nuova generazione per rendere più semplici, efficaci ed automatici i processi legati alla relazione brand – consumatore.

BlackSheep investe soprattutto in aziende che hanno già superato la fase di “start-up” e necessitano ora di risorse per la crescita e la scala internazionale. A fronte di una partecipazione di minoranza qualificata, il fondo fornisce alle portfolio company non solo le risorse economiche per sviluppare un piano condiviso di crescita, ma anche quelle competenze, esperienze manageriali e relazioni industriali che fanno di BlackSheep e della sua squadra un vero e proprio vantaggio competitivo.

“Ho sempre definito BlackSheep un “fondo al contrario”, in cui è nato prima il contenuto (il progetto industriale nel nostro settore) e solo poi la forma (il fondo di VC). Con il resto del team BlackSheep e con lo stesso spirito, 15 anni fa, abbiamo provato a cambiare qualche regola del mondo dei servizi di marketing digitale, ed abbiamo avuto successo. Con la stessa squadra (che se vince, non si cambia) vogliamo cogliere la nuova opportunità che questo mercato offre: basata sui dati, tecnologica, ed europea. Ma questa è una maratona, e siamo al primo chilometro: ora viene il bello”, ha dichiarato Sandro Moretti, Cofondatore e Managing Partner di BlackSheep Ventures.

Stefano Peroncini, Amministratore Delegato di EUREKA! Venture SGR, ha aggiunto: “L’avvio in tempi davvero rapidi di BlackSheep consolida la vision imprenditoriale di EUREKA! Venture SGR, che – a distanza di un solo anno dall’avvio del primo FIA “Eureka! Fund I – Technology Transfer” – punta a diventare nei prossimi anni un operatore di riferimento nell’industry del Private Capital con una pluralità di alternative asset in gestione. Il Team di BlackSheep condivide con Eureka! la passione per la tecnologia e l’impatto che un uso consapevole della stessa può avere sulla quotidianità e il benessere delle persone”.

Blacksheep rappresenta sicuramente una grande opportunità per le imprese più innovative, che ampliano il raggio di azione di gestori già esistenti “perché dimostrano come il differenziare e il cercare sempre nuove strade di crescita e di mercato sia nel DNA di tutta la filiera dell’innovazione italiana”, ha commentato Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital SGR.

Infine, per CDP Venture Capital Sgr l’operazione è stata seguita da Cristina Bini e Giacomo Valentini, rispettivamente Responsabile e Partner del FoF VenturItaly, e Martino Rocca, Investment Manager. Mentre il closing del fondo è stato curato dagli avvocati A. Venturini e A. Corno dello studio Alma STA.