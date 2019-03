Fondazione Golinelli, il 3 aprile la Children’s Book Fair

Torna a Bologna l’appuntamento con i laboratori, le attività e gli incontri dedicati alla scrittura e all’editoria per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con Griffo, la grande festa delle lettere: ecco il programma.

Il 3 Aprile dalle 18 alle 19.30, in occasione della Children’s Book Fair 2019, Fondazione Golinelli propone in Opificio (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna) laboratori, attività e incontri dedicati alla scrittura e all’editoria per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con Griffo, la grande festa delle lettere. Le attività sono gratuite ma per partecipare è necessario prenotare sul sito della Fondazione.

PROGRAMMA

ABICIDANDO | Il mondo di Nicoletta Costa

La scrittrice e disegnatrice per l’infanzia Nicoletta Costa, autrice del celebre Giulio Coniglio, racconterà e illustrerà ai piccoli partecipanti le storie del suo personaggio più famoso. In collaborazione con Franco Cosimo Panini.

Per bambini di 4-6 anni.

ABICIDANDO | Incontro con l’autore e dimostrazioni scientifiche

Lo scrittore e disegnatore Luca Novelli mostrerà la collana “Lampi di Genio”, dedicata a figure importanti della scienza come Darwin, Mendel e Leonardo. Per capire meglio le loro grandi scoperte, saranno eseguiti alcuni esperimenti scientifici di grande effetto. In collaborazione con Editoriale Scienza.

Per bambini di 7-10 anni.

ABICIDANDO | Conferenza ludica per allenare il cervello con il grande artista scienziato

Nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo, l’autrice e illustratrice Sonia Scalco presenterà il libro “Pensa come Leonardo” e proporrà attività che vertono su giochi di logica, memoria e osservazione. In collaborazione con Editoriale Scienza.

Per bambini di 8-12 anni.

Per prenotazioni: https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/17