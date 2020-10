Fondazione Golinelli, Danieli è vicepresidente

Il manager bolognese, già direttore generale della Fondazione, è stato nominato vicepresidente su indicazione del presidente Zanotti.

Antonio Danieli, direttore generale di Fondazione Golinelli, è stato nominato ieri vicepresidente della Fondazione stessa su indicazione del Presidente Andrea Zanotti e alla presenza del fondatore Marino Golinelli. Classe 1974, bolognese, subito dopo la laurea in Ingegneria Gestionale all’Università di Bologna nel 2000, Danieli ha lavorato come consulente aziendale presso Andersen Consulting (oggi Accenture SpA) e poi in KPMG BAS SpA. Nel 2004 ha conseguito il Master in Management delle Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative (NP&COOP) alla SDA Bocconi.

Dopo aver fondato una startup nel campo della consulenza aziendale strategica per imprese non profit e aver diretto la Fondazione “Nomisma Terzo Settore”, dal luglio 2009 è entrato in Fondazione Golinelli come segretario generale. Nel 2011 ha assunto il ruolo di direttore generale, e il 14 ottobre 2020 è stato nominato vicepresidente. Al contempo, da luglio 2018, Danieli ha assunto anche l’incarico di amministratore unico di G-Factor srl, la società creata e controllata dalla Fondazione per la gestione del nuovo incubatore e acceleratore che fa parte dell’ecosistema di Opificio Golinelli, “città della conoscenza, dell’innovazione e della cultura”.

In questi anni Danieli ha diretto operativamente la crescita organizzativa della Fondazione, estendendo le attività di formazione a livello nazionale e internazionale e ampliando il suo intervento al settore della ricerca e a quello del sostegno e sviluppo di nuove realtà imprenditoriali innovative. Nel suo ruolo di direttore generale e vicepresidente, Danieli continuerà a seguire in prima persona la genesi e il coordinamento di progetti pluriennali e centri permanenti, sovrintendendo l’organizzazione di Fondazione Golinelli, oggi divenuta una vera e propria “holding filantropica”, e supportando il presidente e il cda nello sviluppo di nuove strategie e progetti.