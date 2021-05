Fondation Louis Vuitton (Paris), a settembre la grande mostra dalla collezione Morozov

ANTEPRIMA OPERE ESPOSTE. Presentata per la prima volta fuori dalla Russia, la Collezione Morozov riunisce importanti opere di Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain e Picasso insieme ad artisti emblematici dell’avanguardia russa. Come Vroubel, Malevich, Repin, Larionov, Sérov

In considerazione della situazione sanitaria, la mostra La Collection Morozov. Icônes de l’art moderne si terrà dal 22 settembre 2021 al 22 febbraio 2022 a Parigi. La mostra dell’evento riunirà più di 200 capolavori dell’arte moderna francese e russa dei fratelli moscoviti Mikhail Abramovich Morozov (1870-1903) e Ivan Abramovich Morozov (1871- 1921).

Concepita da Anne Baldassari, curatrice generale, la mostra dispiegherà questo set in una museografia originale che occupa tutti gli spazi della Fondazione Louis Vuitton.

Questo evento, la seconda parte del grande evento Icons of Modern Art, è organizzato in collaborazione con il Museo Statale Ermitage (San Pietroburgo), il Museo Statale di Belle Arti Pushkin (Mosca) e la Galleria Statale Tretyakov (Mosca).

Dopo l’esposizione della Collezione Shchoukine alla Fondazione Louis Vuitton nel 2016/2017, la Collezione Morozov costituirà un’altra importante sezione storica dedicata ai grandi collezionisti russi dell’inizio del XX secolo.

Paul Gauguin​​​​​, Eu haere ia oe (Où vas-tu ?) La Femme au fruit, 1893

© The State Hermitage Museum, 2020

Valentin Sérov, Portrait du collectionneur de la peinture moderne russe et française Ivan Abramovitch Morozov , 1910

Galerie Trétiakov, Moscou