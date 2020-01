Fivelex prosegue la sua crescita puntando sul banking

Lo studio legale milanese, specializzato nel settore finanziario, accoglie un nuovo equity partner: si tratta di Mara Fittipaldi e del suo team.

Un nuovo Equity Partner con il suo team farà ingresso nello studio legale milanese FIVELEX, specializzato nel settore finanziario: si tratta di Mara Fittipaldi, già Partner di BonelliErede, che approda in FIVELEX con Alessandra Iandoli e Alice Alessandri a partire da fine gennaio 2020.

Mara Fittipaldi è esperta di Banking & Finance e si è occupata negli anni di general lending, leverage e acquisition financing, finanziamenti IPO e real estate. Ha anche maturato una significativa esperienza su operazioni di ristrutturazione del debito, una delle aree core di FIVELEX nelle quali è particolarmente attivo e riconosciuto dal mercato lo Studio e, in particolare, il socio fondatore Claudio Tatozzi.

Lo studio prosegue così nel suo percorso di crescita, coerentemente con la strategia definita nel 2017 consistente nel rafforzamento delle proprie aree di eccellenza e nell’ampliamento dell’attività a selezionati ambiti contigui e sinergici. Con questi ingressi il numero dei soci sale a 8 (6 equity partner e 2 salary partner) e si allarga ulteriormente la base degli associate.

“Siamo molto felici – commentano i due co-managing partner Alfredo Craca e Francesco Di Carlo – dell’ingresso di Mara nello Studio, insieme ad Alessandra e Alice. È un passo importante per lo Studio, dato che quello di Mara rappresenta il primo caso di allargamento dell’equity partnership dalla fondazione di FIVELEX nel 2014. La scelta è dipesa dalle qualità umane e professionali di Mara, dal fattore generazionale e dalla volontà di creare con lei una nuova practice di forte specializzazione dello Studio. L’assistenza su operazioni di finanziamento costituisce un ambito di sbocco naturale per lo Studio – considerata la sua principale industry di riferimento – sul quale eravamo poco presenti e sulla quale siamo stati quindi stimolati ad estendere la nostra assistenza innanzitutto dai nostri clienti”.

“Lo Studio – proseguono i due – continuerà il suo percorso di crescita innanzitutto per linea organica, valorizzando i validi professionisti che fanno parte di FIVELEX. Al contempo continueremo a guardare all’esterno non con l’obiettivo di coprire delle caselle a qualunque costo, ma puntando a selezionare professionisti di riconosciuta competenza con i quali rafforzare ulteriormente lo Studio in ambiti mirati e coerenti con la collocazione già raggiunta da FIVELEX sul mercato. In parallelo, nelle aree non core per lo Studio manterremo e ulteriormente consolideremo le già solide cooperazioni costruite negli anni con altri studi di grande qualità e con forte focalizzazione in singole practice”.