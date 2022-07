Fisco, addio agli sportelli: al via servizio di videochiamata per operazioni e assistenza. Ecco come funziona

Il servizio di assistenza a distanza con videochiamata ora è disponibile. Consentirà di effettuare operazioni e ricevere informazioni. Ecco come fare

Una videochiamata con l’Agenzia delle Entrate per effettuare operazioni, ricevere assistenza da un operatore qualificato e risolvere il più velocemente possibile i propri problemi col Fisco. Ora’assistenza a distanza con video si può. Dopo una prima fase di sperimentazione avviata in alcune grandi città lo scorso autunno, per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo è infatti disponibile il servizio “sportello online”, che consentirà di fare tutto con una semplice videochiamata.

Sportello online: videochiamate disponibili in 15 regioni

La novità è attiva in tutte le province di 15 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’ Aosta e Veneto, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.

Grazie al nuovo servizio un’ampia platea di utenti potrà ricevere assistenza a distanza senza la necessità di andare allo sportello. Per parlare in tempo reale con un addetto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà sufficiente sedersi davanti al pc o prendere in mano smartphone e tablet. Il nuovo servizio di videochiamata consentirà di effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi.

Come prenotare la videochiamata con l’Agenzia delle Entrate

La videochiamata si potrà anche prenotare. Per farlo basterà accedere alla propria area riservata presente nel portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando esclusivamente le credenziali SPID e CIE.

Una volta effettuato l’accesso, occorrerà entrare nella sezione “Appuntamenti e contatti” e prenotare, scegliendo giorno e ora fino ai successivi quattro giorni lavorativi. Una volta fatta la prenotazione l’utente riceverà una e-mail di conferma con le informazioni utili e le istruzioni per avviare la videochiamata. Per iniziare la videochiamata, bisognerà nuovamente accedere all’area riservata del portale, entrare nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, e avviare il collegamento. È consentito un ritardo massimo di 10 minuti rispetto all’orario fissato, decorsi i quali l’appuntamento non sarà più disponibile.

Lo “sportello online” in videochiamata nei prossimi mesi sarà esteso a tutte le regioni nell’ambito del progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.