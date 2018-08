Fisco, 229 scadenze entro agosto: imposte, fatture e affitti brevi

Il calendario fiscale redatto dall’Agenzia delle Entrate prevede ben 229 scadenze entro la fine di agosto – Di queste, 192 riguardano imposte che i contribuenti devono versare entro il 20 – Ecco i pagamenti, gli adempimenti e le date da tenere a mente

La tregua estiva concessa dal Fisco sta per finire. Da lunedì 20 agosto riprende l’obbligo di versamento/adempimento e migliaia di contribuenti avranno poco tempo per mettersi in regola. Entro la fine del mese, infatti, il calendario fiscale redatto dall’Agenzia delle Entrate prevede ben 229 scadenze.

Di queste, 192 riguardano imposte che i contribuenti devono versare proprio entro il 20 agosto. È questo l’ultimo giorno utile per pagare Irpef, Ires, Irap e imposte sui redditi (cedolare secca, contributi Inps).

Sono interessati dalla scadenza del 20 agosto sia i contribuenti con partita Iva che devono effettuare il versamento della seconda rata sia quelli che – con o senza partita Iva – hanno scelto di rinviare il pagamento della prima rata (scaduta il 2 luglio) accettando una maggiorazione dello 0,4%. I soli contribuenti senza partita Iva sono tenuti a pagare la seconda rata entro il 31 agosto.

La scadenza del 20 agosto riguarda anche i sostituti d’imposta in relazione agli adempimenti periodici Iva, Inps e Irpef.

Sempre entro il 20 agosto, gli intermediari immobiliari e delle piattaforme che gestiscono portali telematici devono inviare i dati degli affitti brevi. In particolare, dovranno comunicare all’Agenzia i contratti stipulati da persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, relativi a un immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni e conclusi dall’intermediario tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2017.

Infine, entro il 20 agosto i soggetti Iva sono chiamati a emettere e registrare le fatture differite per beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da un altro documento in grado di “individuare” le parti.

Entro il 27 agosto invece (visto che il 25 cade di sabato) gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l’invio degli elenchi Intrastat.