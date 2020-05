FIRSTonline, ad aprile boom di visite e utenti unici

Tre record in un sol mese ad aprile per FIRSTonline che per la prima volta scavalca il muro dei 4 milioni di visite dirette e totalizza 5 milioni e 603.562 visite aggregate e per la prima volta supera la soglia dei 2 mlioni di utenti – In media le visualizzazioni giornaliere sono state oltre 186 mila ma il 4 maggio è stato toccato il massimo storico di 212.746 contatti – E’ il premio migliore dei lettori per il nono compleanno di FIRSTonline in arrivo il prossimo 23 maggio

Stabilire due nuovi record di visite/mese e il record degli utenti unici è sicuramente uno dei modi migliori per festeggiare il nono compleanno che per FIRSTonline arriverà il prossimo 23 maggio. In altre parole, tre record per spegnere la candelina dei nove anni.

Proseguendo un trend ascensionale cominciato in ottobre e certamente rafforzato dall’effetto Coronavirus sull’informazione via web, FIRSTonline ha toccato in aprile il suo massimo storico di visualizzazioni/mese sia dirette (cioè esclusivamente sul sito) che aggregate (sito+pagina Facebook+portale Msn Italia).

Nel corso del mese scorso FIRSTonline, secondo le rilevazioni di Google Analytics, ha sfondato per la prima volta il muro dei 4 milioni di contatti diretti con un totale di visualizzazioni che ha raggiunto 4 milioni e 518.522 unità, con una crescita di 620 mila contatti rispetto al mese precedente e un balzo in avanti di circa il 16%. La permanenza di ogni visita sul sito è stata di 2 minuti e 24 secondi, un tempo che è nettamente superiore alla media e che testimonia che i lettori di FIRSTonline non si limitano a scorrere i titoli ma sono interessati a leggere i contenuti.

Ma al record delle visualizzazioni dirette si è aggiunto ad aprile anche il record delle visite aggregate con 162.727 visite alla nostra pagina Facebook ma soprattutto con 922.313 visualizzazioni dei nostri servizi sul portale di Microsoft Italia, che è uno dei motori di maggior traffico di cui FIRSTonline è fin dalle origini fornitore di contenuti di informazione economica e finanziaria. L’insieme dei contatti raccolti su tutte le piattaforme in cui vengono distribuiti i propri servizi hanno permesso a FIRSTonline di sfondare in aprile – per la prima volta e con largo margine – il tetto dei 5 milioni di visite aggregate, che sono infatti salite a 5 milioni e 603.562 con un balzo in avanti di 865.537 visite in un sol mese.

In media in ogni giorno di aprile le visualizzazioni sono state oltre 186 mila, ma il 4 maggio è stato raggiunto il nuovo massimo di visite giornaliere dirette, che sono state 212.746 con un tempo medio di permanenza sul sito di 3 minuti e 12 secondi.

Per la prima volta gli utenti unici hanno superato in aprile la barriera dei 2 milioni e hanno raggiunto quota 2 milioni e 84.555, di cui oltre un milione mezzo direttamente sul sito.

Poichè il successo di audience di FIRSTonline si ripete e si rafforza ormai da mesi, è evidente che la crescita del nostro web journal va al di là dell’effetto Coronavirus e premia sempre di più la forte identità della nostra informazione e l’originalità del format che ci contraddistingue. Un’identità giornalistica fatta di affidabilità, indipendenza, qualità, competenza e creatività e un format editoriale che punta a unire e a valorizzare l’informazione in tempo reale, l’informazione di servizio e l’informazione di approfondimento basata sull’analisi, sui commenti, sulle interviste esclusive e sull’indicazione della chiave di lettura dei fatti di ogni giorno.

Il 23 maggio FIRSTonline compie nove anni e si presenta all’appuntamento non solo con una pioggia di record ma anche con un bilancio in salute che ci dicono che la scommessa, che si rinnova ogni giorno, di fare buon giornalismo anche nella giungla della Rete si può vincere e che la stiamo vincendo oltre ogni più rosea attesa.