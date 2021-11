Fintech, Enel X e Mastercard realizzano nuovo laboratorio in Israele

Le due società hanno realizzato nella parte sud del Paese un laboratorio che si occuperà di trasformare le idee e soluzioni generate da innovative startup israeliane in prodotti e servizi commerciali

Enel X e Mastercard puntano sull’innovazione del settore fintech in Israele. Le due società hanno inaugurato il “FinSec Innovation Lab” nel Parco Hi-tech “Gav-Yam Negev” a Be’er Sheva, città situata nella parte sud del Paese e definita dal Governo israeliano come “la capitale cibernetica e della tecnologia finanziaria nel mondo”. L’obiettivo è di trasformare in prodotti e servizi commerciali le idee e soluzioni generate da startup israeliane innovative.

In particolare, il laboratorio fornirà alle startup ambienti all’avanguardia che simulano siti di produzione reali basati su dati del mondo reale e, allo stesso tempo, l’opportunità di sviluppare nuovi prodotti con l’aiuto di professionisti israeliani e internazionali.





Dall’avvio delle attività del FinSec Innovation Lab, più di 100 startup israeliane hanno fatto richiesta di partecipare al programma. Provenienti da svariati settori: dalla sicurezza informatica, Internet delle cose, case/città intelligenti alla biometrica, dalla gestione dell’identità, a portafogli digitali, open banking, fino a rilevamento delle frodi e inclusione finanziaria. Dopo un processo di valutazione interna, cinque startup sono state scelte per condurre un progetto Proof of Concept (PoC) che avrà luogo nei prossimi mesi.

Per Enel, non è la prima volta che investe in attività di open innovation in uno degli ecosistemi più avanzati. Difatti, il Gruppo ha aperto il suo primo Innovation Hub a Tel Aviv nel 2016 e ha costruito solide relazioni con i principali stakeholder del panorama come Israel Innovation Authority (IIA) e altri importanti fondi di venture capital e acceleratori-incubatori. Inoltre, nel 2017 ha fondato Infralab, un laboratorio incubatore di innovazione dedicato alle smart grid e alle infrastrutture.

“L’inaugurazione del FinSec Lab è un traguardo importante che ci consente di continuare il viaggio nella promozione dell’innovazione nel settore fintech, facendo leva sull’eccellente ecosistema israeliano di start-up – ha affermato Francesco Venturini, CEO di Enel X -. Collaborare con startup provenienti da uno degli ecosistemi più innovativi del settore Fintech, ci consentirà di integrare le loro soluzioni nel portafoglio di attività di Enel X Financial Services, ampliando i servizi che possiamo offrire ai nostri clienti, sostenendo e accelerando la crescita di queste innovative startup”.

“Il FinSec Lab è la più recente tappa del percorso di innovazione di Enel in Israele, il Paese che ospita il primo Innovation Hub del Gruppo, inaugurato nel 2016 a Tel Aviv. Finora abbiamo incontrato oltre 1.200 startup e lavorato con più di 50 – ha commentato Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel -. Israele offre un incredibile ecosistema di innovazione e siamo lieti di farne parte. È grazie all’Israel Innovation Authority e al Ministero delle Finanze del Paese che stiamo lanciando FinSec Lab. Per noi è fondamentale unire le forze con attori che condividono il nostro impegno a spingere i confini dell’innovazione, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie innovative per creare valore sostenibile per tutti”.