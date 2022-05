FinecoBank: utili e ricavi in forte crescita nel primo trimestre, ad aprile raccolta netta di 1 miliardo

L’utile netto è salito del 30,5% su base tendenziale, mentre i ricavi sono cresciuti del 23,2%. Da inizio anno raccolti 3,9 miliardi di euro.

Trimestre da incorniciare per FinecoBank che ha chiuso i primi tre mesi del 2022 con un utile netto di 123,6 milioni di euro, in rialzo del 30,5% su base tendenziale e del 34,5% rispetto al trimestre precedente. Crescita a doppia cifra (+23,2% tendenziale) per i ricavi, che al 31 marzo 2022 ammontano a 255,7 milioni di euro a fronte di un risultato di gestione pari a 186,7 milioni (+29,2% tendenziale e +37% trimestrale).

Il margine finanziario è cresciuto del 43,1% su base annua e del 70,9% sul trimestre precedente, attestandosi a 107,4 milioni di euro, mentre le commissioni nette hanno registrato un rialzo del 9,8% a 118,5 milioni di euro.

Sotto il profilo patrimoniale, Il CET1 ratio è al 19,31% rispetto al 18,8% di fine 2021 e al 26,51% di un anno prima. Il Tier 1 ratio e il Total capital ratio risultano pari a 29,99% rispetto al 29,63% al 31 dicembre 2021 e al 38,40% di un anno prima.

Andando avanti coi dati, le rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni ammontano a -0,8 milioni, il cost of risk è pari a 3 punti base.

Il patrimonio netto contabile consolidato ammonta a 1,85 miliardi e registra una variazione positiva di 127,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, riconducibile principalmente al risultato conseguito nel primo trimestre 2022. I Total Financial Assets si attestano a 106,8 miliardi, in crescita del 10,1% rispetto a marzo 2021.

I profitti netti da investimenti si attestano a -0,6 milioni, i costi operativi dei primi tre mesi sono pari a 69 milioni (+9,3% annuo).

“Il primo trimestre dell’anno si chiude con risultati ancora una volta molto solidi”, ha commentato l’ad e dg Alessandro Foti.

Nel mese di aprile la raccolta netta di Fineco ha superato 1 miliardo di euro (949,2 milioni nell’aprile 2021). L’asset mix “registra una quota estremamente ridotta di depositi”, fa sapere la banca, con la raccolta diretta a circa 47 milioni (-622 milioni un anno prima), mentre la componente gestita registra flussi positivi per 370 milioni (da 904 milioni nell’aprile 2021) e quella amministrata si attesta a 617 milioni (667,5 milioi). Nei primi quattro mesi dell’anno, la raccolta netta si attesta a circa 3,9 miliardi (erano 4,25 miliardi nello stesso periodo del 2021), di cui 1,3 miliardi gestiti. I ricavi del brokerage in aprile sono stimati a circa 14 milioni, in un mese caratterizzato da volumi particolarmente bassi. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 74 milioni.

A Piazza Affari, dopo la pubblicazione della trimestrale, le azioni FinecoBank guadagnano quasi l’1% del loro valore a 11,86 euro.