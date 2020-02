Fineco azzera commissioni su azioni, bond, etf e certificati

Zero commissioni di negoziazione per chi si avvale dei servizi Plus e Advice di Finecobank – La novità sarà operativa da marzo.

Niente più commissioni di negoziazione per i clienti di Finecobank che usufruiscono dei servizi Plus e Advice. La novità è stata annunciata oggi dalla banca guidata da Alessandro Foti e diventerà operativa a partire da marzo 2020. “Con questa importante iniziativa abbiamo scelto di coniugare l’eccellenza dell’offerta brokerage a quella dei servizi di consulenza”, ha sottolineato Paolo Di Grazia, vice direttore generale di Finecobank” che ha poi spiegato i motivi alla base della decisione. “Una scelta dettata dall’impegno nel valorizzare la consulenza, cogliendo al contempo le opportunità di una piattaforma integrata, evoluta, la più utilizzata in Italia. Il tutto a zero commissioni di negoziazione”. Scendendo nei dettagli Fineco è la prima banca del Paese ad aver portato a zero le commissioni di negoziazione sul risparmio amministrato. Le nuove regole riguarderanno però solo chi usufruisce dei servizi di consulenza evoluta Plus e Advice e si applicherà in particolare alle commissioni di negoziazione su azioni, obbligazioni, etf e certificati. La banca, diventata ormai leader nel settore del FinTech europeo, ricorda inoltre che, attraverso la sua piattaforma, i clienti hanno la possibilità di accedere direttamente a migliaia di strumenti negoziati sui principali mercati mondiali, usufruendo di funzionalità multicanali. Poche settimane fa Finecobank ha reso noti i dati sulla raccolta netta di gennaio, chiuso con flussi per 323 milioni di euro. A incidere sul risultato soprattutto il balzo della componente gestita, cresciuta del 57% a 217 milioni di euro, mentre la componente amministrata si è attestata a 161 milioni di euro. Il patrimonio totale è salito del 15% rispetto a gennaio 2019 superando gli 81 miliardi di euro. A Piazza Affari il titolo viaggia oggi, 20 febbraio, in ribasso dello 0,58% a quota 11,12 euro. Negli ultimi sei mesi le azioni Finecobank hanno guadagnato oltre il 26% del loro valore.