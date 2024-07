Fincantieri, maxi contratto da oltre 2 miliardi di euro per tre navi da crociera Carnival

Saranno le più grandi mai costruite in Italia. L’ad Folgiero: “Balzo in avanti nella nostra strategia di innovazione”

Fincantieri, fresca di aumento di capitale, continua a raccogliere ordini. Dopo la nave da lavoro Vard per operazioni offshore dei giorni scorsi, oggi sul tavolo dell’ad Pierroberto Folgiero è arrivato un altro mega contratto per tre navi da crociera. Il nuovo ordine è stato commissionato da Carnival Cruise Line che vuole mettere nella sua flotta tre nuove navi da 230.000 tonnellate che saranno alimentate a gas naturale liquefatto. Il valore dell’accordo, soggetto alla finalizzazione del finanziamento e ad altri termini e condizioni standard da completarsi nella seconda parte dell’anno, supera i 2 miliardi di euro.

Il prossimo 30 luglio Folgiero comunicherà i conti del primo semestre del gruppo. Il titolo a Piazza Affari quota 5,49% in rialzo dello 0,70%. Negli ultimi 5 giorni il titolo ha guadagnato oltre il 6% e nell’ultimo mese il 14,5%.

L’accordo con Carnival, che va dalla progettazione, all’ingegnerizzazione fino alla costruzione, prevede che le 3 navi, le più grandi mai costruite da Fincantieri, vengano consegnate rispettivamente nel 2029, 2031 e 2033. Con oltre 3 mila cabine per gli ospiti, le nuove unità potranno trasportare quasi 8 mila passeggeri a piena capacità.

Folgiero: “Balzo in avanti nella nostra strategia di innovazione”

“Con grande orgoglio annunciamo che Fincantieri ha siglato un contratto con un partner storico come Carnival Corporation per la costruzione di tre navi da crociera di nuova generazione”, ha detto Folgiero. “Questo ordine è un balzo in avanti nella nostra strategia di innovazione, confermando il nostro impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica. La collaborazione con Carnival Corporation rappresenta un’ulteriore conferma della leadership di Fincantieri nel settore crocieristico mondiale unendo tradizione, avanguardia tecnologica e Made Italy, come da nostro piano industriale”.

In tutto Fincantieri ha già consegnato 75 navi ai differenti brand di Carnival Corporation, con un’altra attualmente in costruzione presso il cantiere di Monfalcone, e 15 navi da crociera per il marchio Carnival Cruise Line. “Con Fincantieri stiamo creando una piattaforma che innoverà su tutta la linea, offrendo un’esperienza impareggiabile agli ospiti e incorporando i più recenti progressi tecnologici per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale”, ha dichiarato Josh Weinstein, ad di Carnival Corporation & plc.

Una nuova nave da lavoro con la sua controllata scandinava Vard

Giusto in questi giorni il colosso della navalmeccanica italiana aveva messo a segno l’aumento di capitale da 400 milioni di euro per l’acquisto dell’ex Wass da Leonardo. Inoltre Fincantieri aveva ottenuto un nuovo ordine con la sua controllata scandinava Vard, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali. Si tratta di un contratto per la progettazione e la costruzione di un nuovo Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) per la società norvegese REM. E’ la terza unità di questo tipo che Vard realizza per Rem, dopo le consegne nel 2023 di Rem Power e nel 2024 di Rem Wind. La nuova unità, che verrà consegnata alla fine del 2026, sarà progettata per offrire supporto durante le fasi di costruzione, operazione e manutenzione di parchi eolici offshore a livello globale. La nuova nave, che verrà costruita nel cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, sarà lunga 85 metri e larga 19,5 metri, e potrà ospitare fino a 120 persone, tra cui 93 tecnici di turbine eoliche e un equipaggio fino a un massimo di 27 persone.