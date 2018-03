Fincantieri: altre 6 navi per Viking

Collaborazione fino al 2027 – Inoltre Vard, la controllata norvegese di Fincantieri, ha firmato il contratto per la costruzione di due navi da crociera di lusso per l’armatore francese Ponant

Fincantieri e Viking hanno firmato un accordo per altre sei navi, che porterà a un totale di 16 il numero complessivo di unità costruite in partnership dalle due società, estendendo l’orizzonte della collaborazione fino al 2027. L’annuncio è stato dato in occasione del Seatrade Cruise Global, il più importante appuntamento annuale del comparto crocieristico in corso a Fort Lauderdale negli Usa. Le sei navi nuove verranno consegnate nel 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023.

“Siamo orgogliosi di aver avuto fiducia in una start up che ha ottenuto tanto successo – ha commentato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – Nel 2012, infatti, la collaborazione tra noi e questo prestigioso armatore è partita con due navi, e oggi siamo arrivati addirittura a 16 unità. Si tratta di un record assoluto, il maggior numero di navi per un cantiere per conto di un singolo armatore, che fa di Viking, già primo operatore nel comparto cruise fluviale, leader anche in quello delle navi di piccole dimensioni destinate alle crociere oceaniche”.

Ma non è finita. Vard, la società norvegese controllata di Fincantieri e attiva nella progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato il contratto per la progettazione e costruzione di due ulteriori navi da crociera di lusso di piccole dimensioni per l’armatore francese Ponant, società controllata dal gruppo Artemis (holding company della famiglia Pinault), con consegne previste rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre del 2020.

Le unità, si legge in una nota, saranno gemelle di quelle ordinate nel 2016. Le navi saranno realizzate dal network produttivo del gruppo Vard, e avranno una lunghezza di circa 131 metri, una larghezza di 18 e una stazza lorda di circa 10.000 tonnellate. Potranno raggiungere una velocità di 15 nodi e ospitare 180 passeggeri (in 92 cabine tutte con balcone).