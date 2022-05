Finale Eurovision 2022: tornano i Maneskin. È l’ora di Mahmood e Blanco: ecco scaletta, ospiti e come votare

L’attesa finale dell’Eurovision 2022 è arrivata. Tutti pronti per Mahmood e Blanco, ma sul palco dell’eurofestival tornano anche i Maneskin. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

È arrivato il giorno che tutti stavamo aspettando. Stasera, sabato 14 maggio, andrà in onda la finale dell’Eurovision 2022 che vedrà finalmente esibirsi per l’Italia i vincitori del festival di Sanremo, Mahmood e Blanco.

A condurre la serata sarà ancora una volta il trio composto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Dopo il duetto sulle note di “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith, i due cantanti torneranno ad esibirsi insieme nel corso della serata finale.

Il commento, come di consueto, sarà a cura di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico.

Finale Eurovision 2022: tornano i Maneskin

A un anno di distanza dalla straordinaria vittoria dello scorso anno a Rotterdam con “Zitti e Buoni” sul palco dell’Eurovision Song Contest torneranno i Maneskin, forti di un anno di successi senza precedenti a livello globale: 4,5 miliardi di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro.

Sul palco del Palaolimpico di Torino la band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio suonerà il nuovo singolo “Supermodel” uscito ieri, venerdì 13 maggio.

Oltre ai Maneskin, sarà ospite della serata anche Gigliola Cinquetti.

Finale Eurovision 2022: in campo le Big 5, è l’ora di Blanco e Mahmood

Dopo aver assistito ai video delle loro prove nel corso delle due semifinali, è finalmente arrivato il momento di ascoltare i brani dei cinque Big 5, i cinque Paesi che accedono direttamente alla finale, saltando le due semifinali. Si tratta di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia.

Stasera potremo finalmente assistere all’esibizione dei due vincitori dell’ultima edizione del festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, che porteranno sul palco del Palaolimpico di Torino l’ormai celeberrima “Brividi”, canzone vincitrice del Best Lyrics Award di quest’edizione dell’European Song Contest. Non solo, nonostante siano in pochi a credere che dopo la vittoria dell’anno scorso l’Italia possa fare il bis, “Brividi” è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify tra tutte quelle in gara. Il brano, tra gennaio e marzo 2022, ha raccolto ben 77 milioni di stream, un numero 5 volte superiore rispetto a “Hold Me Closer” di Cornelia Jakobs (Svezia) e a “De Deipte” di S10 (Paesi Bassi).

Finale Eurovision 2022: ecco la scaletta

La scaletta ufficiale della finale dell’Eurovision Song Contest che andrà in onda nella serata di sabato 14 maggio alle 21.00 è la seguente:

🇨🇿 Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off 🇷🇴 Romania: WRS – Llámame 🇵🇹 Portogallo: MARO – Saudade, Saudade 🇫🇮 Finlandia: The Rasmus – Jezebel 🇨🇭 Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry 🇫🇷 Francia: Alvan & Ahez – Fulenn 🇳🇴 Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana 🇦🇲 Armenia: Rosa Linn – Snap 🇮🇹 Italia: Mahmood & Blanco – Brividi 🇪🇸 Spagna: Chanel – SloMo 🇳🇱 Olanda: S10 – De Diepte 🇺🇦 Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania 🇩🇪 Germania: Malik Harris – Rockstars 🇱🇹 Lituania: Monika Liu – Sentimentai 🇦🇿 Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black 🇧🇪 Belgio: Jérémie Makiese – Miss You 🇬🇷 Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together 🇮🇸 Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól 🇲🇩 Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul 🇸🇪 Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer 🇦🇺 Australia: Sheldon Riley – Not The Same 🇬🇧 Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN 🇵🇱 Polonia: Ochman – River 🇷🇸 Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano 🇪🇪 Estonia: Stefan – Hope

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!



🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪



➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2022

Come votare i propri preferiti?

Come da tradizione, secondo il regolamento, la classifica finale dipenderà per il 50% dal televoto e per il 50% dalle giurie nazionali.

Per quanto riguarda il televoto, ricordiamo che il pubblico non potrà votare i rappresentanti della propria Nazione, il che significa che noi non potremo dare il nostro voto a Mahmood e Blanco. Per votare ci sono 3 opzioni:

Rete fissa: chiamando l’894.222 a un costo di 0,51 euro e digitando il codice del cantante che si vuole sostenere.

Rete mobile: SMS al numero 475.475.0 contenente il codice del proprio cantante preferito. Il costo è di 0.51 euro.

App ufficiale dell’Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android.

Sarà possibile esprimere 5 voti per ogni utenza e le votazioni saranno aperte dopo l’esibizione dell’ultima canzone.

Passiamo alle giurie nazionali. Si tratta di giurie composte da 5 professionisti della musica che potranno assegnare un punteggio alle 10 canzoni che preferiscono. In particolare un punteggio da 1 a 7 sarà assegnato alle canzoni dalla decima alla quarta, 8 punti andranno alla terza, 10 alla seconda, 12 punti alla prima.

Alla fine la somma dei voti del pubblico e delle giurie nazionali decreteranno chi vincerà l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest.

