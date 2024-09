Fibra ottica: Verizon acquisisce Frontier Communications per 20 miliardi di dollari

Accordo al prezzo di 38,50 dollari per azione, un premio del 44% rispetto al prezzo medio. Verizon amplierà notevolmente la propria rete in fibra ottica, servendo così circa 10 milioni di clienti e coprendo oltre 25 milioni di locali. L’operazione, che dovrebbe concludersi entro 18 mesi, promette importanti benefici finanziari e strategici

Verizon Communications, gigante delle telecomunicazioni statunitensi, ha recentemente annunciato l’acquisizione della rivale Frontier Communications, il più grande fornitore di servizi Internet in fibra negli Stati Uniti, in un’operazione interamente in contanti del valore di 20 miliardi di dollari. Questo accordo, che dovrebbe concludersi entro circa 18 mesi, rappresenta un passo strategico cruciale per Verizon, ampliando significativamente la sua impronta nel settore della fibra ottica negli Stati Uniti.

I dettagli dell’acquisizione

L’accordo prevede che Verizon acquisti Frontier al prezzo di 38,50 dollari per azione, un premio del 44% rispetto al prezzo medio ponderato in base al volume delle azioni di Frontier negli ultimi 90 giorni. La transazione dovrebbe incrementare sia i ricavi che l’Adjusted Ebitda dell’azienda al termine dell’operazione. Come riportato dal Wsj, questa transazione permetterà a Verizon di integrare i 2,2 milioni di abbonati alla fibra di Frontier, distribuiti in 25 stati, con i 7,4 milioni di connessioni Fiber Optic Service (Fios) già in suo possesso in nove stati e Washington D.C.

Espansione e integrazione della rete

L’acquisizione avrà un impatto importante sull’espansione della rete in fibra di Verizon. Frontier ha investito 4,1 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni per aggiornare e ampliare la propria rete in fibra, derivando oltre il 50% dei suoi ricavi dai prodotti in fibra.

L’integrazione della rete in fibra di Frontier con quella di Verizon permetterà di servire circa 10 milioni di clienti in fibra in 31 stati e Washington DC, con reti che si estendono su oltre 25 milioni di locali. Entrambe le aziende prevedono di ampliare ulteriormente la loro copertura in fibra fino al termine dell’acquisizione.

Benefici finanziari e strategici

Dal punto di vista finanziario, Verizon prevede di realizzare sinergie di costo per almeno 500 milioni di dollari entro il terzo anno dall’integrazione. Questo grazie ai benefici derivanti dall’aumento della scala e della distribuzione della rete. L’acquisizione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di Verizon e Frontier e dovrà ora ottenere l’approvazione degli azionisti di Frontier e le necessarie autorizzazioni regolamentari.

“La connettività è essenziale in quasi ogni aspetto della nostra vita e del nostro lavoro, e nessuno lo offre meglio di Verizon. L’acquisizione di Frontier è una scelta strategica che rafforza la nostra posizione di leader nella fibra e ci rende più competitivi in più mercati degli Stati Uniti” ha commentato Hans Vestberg, presidente e Ceo di Verizon.

“L’annuncio di oggi riconosce i nostri progressi nella costruzione di una rete in fibra di prim’ordine e nella fornitura di banda larga ad alta velocità affidabile a milioni di clienti in tutto il Paese” ha dichiarato Nick Jeffery, presidente e Ceo di Frontier.