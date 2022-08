Fibra ottica ad Anzio: oltre 5mila unità pronte a navigare con Open Fiber, la connessione ultraveloce

Investiti 8 milioni per cablare 17mila edifici. Già coperti dal servizio ultrabroadband buona parte del centro storico, il Quartiere Europa e la zona di Santa Teresa

Sono oltre 5mila le unità immobiliari di Anzio pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo targata Open Fiber. L’obiettivo è raggiungere 17mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) grazie a circa 10mila chilometri di fibra ottica. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, partiti lo scorso febbraio, risultano già coperti dal servizio ultrabroadband buona parte del centro storico, il Quartiere Europa e la zona di Santa Teresa.

Grazie a un investimento di 8 milioni di euro, Open Fiber sta costruendo nella città tirrenica una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e “a prova di futuro”. Con l’apertura della vendibilità Anzio raggiunge le altre città laziali già coperte da Open Fiber con fondi propri: Roma, Latina, Rieti, Viterbo, Aprilia, Cassino, Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Pomezia e Tivoli. Attualmente sono 750mila le unità immobiliari raggiunte dall’innovativa infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra larga del gruppo.

Open Fiber, ricorda in una nota, che il cablaggio degli edifici è gratuito e ad uso del condominio, con i conseguenti vantaggi in termini di valutazione economica dell’immobile e appetibilità commerciale garantiti dalla presenza di una connettività a banda ultra larga.