FiberCop: Roberta Vivenzio direttore della comunicazione

FiberCop, la nuova società della rete di tlc, rafforza il suo team con l’ingresso di Roberta Vivenzio, esperta di comunicazione, che guiderà le relazioni esterne e interne e la brand strategy della società

Altro ingresso nella nuova società FiberCop, nata dopo il closing tra Kkr e Tim, che si occupa di operatore wholesale di telefonia fissa, offrendo servizi di accesso sulle proprie reti in rame e fibra in tutta Italia alle imprese di telecomunicazioni e media.

Roberta Vivenzio entra in FiberCop per gestire la comunicazione istituzionale, i rapporti con i media, i canali digitali, la brand strategy, la pubblicità, gli eventi e le sponsorizzazioni.

Il CV di Roberta Vivenzio

Roberta Vivenzio, nata a Napoli e laureata in Scienze Politiche, ha studiato alla London School of Journalism e ha seguito corsi di management alla Bocconi e all’IESE. Proveniente da Ferrovie dello Stato Italiane, dove era Deputy Chief Communication Officer, ha lavorato anche in Snam e nel London Stock Exchange Group. Con 14 anni di esperienza in Enel, ha ricoperto il ruolo di Global Head of Media, gestendo importanti operazioni internazionali. In precedenza, ha lavorato in TIM come responsabile dell’ufficio stampa estera. Parla fluentemente tre lingue europee ed è stata collaboratrice regolare per BBC World News durante la pandemia.

La nuova struttura organizzativa di FiberCop

Nell’ultimo consiglio di amministrazione, FiberCop ha definito una nuova struttura organizzativa per migliorare l’efficienza operativa e la gestione strategica. Al presidente Massimo Sarmi sono stati affidati i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali, con attenzione alla disciplina del “golden power” per garantire la conformità normativa e la sicurezza delle infrastrutture critiche. L’amministratore delegato Luigi Ferraris è responsabile delle strategie aziendali e della gestione industriale, con la missione di guidare l’espansione della rete in fibra ottica e mantenere FiberCop all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni, assicurando il successo del piano di investimenti.

Ferraris supervisiona i principali responsabili della nuova struttura organizzativa. Tra questi, Andre Rogowski è il Chief Financial Officer, Elisabetta Romano è il Chief Technology & Operations Officer, Adriano Mureddu ricopre il ruolo di Chief Human Resources Officer, Massimo Bruno è il Chief External Relations Officer, Giovanni Venditti è il Chief Legal Officer, Simone Bonannini è il Chief Commercial Officer, e Giovanni Moglia è il Chief Regulatory Affairs Officer.