FiberCop investe 1,4 miliardi di euro per accelerare la fibra ottica in Italia

FiberCop punta a diventare il principale operatore infrastrutturale in Italia. Con un investimento di 1,4 miliardi di euro, l’azienda accelera lo sviluppo della rete in fibra ottica

Il consiglio di amministrazione della nuova società FiberCop, nata dopo il closing tra Kkr e Tim, ha approvato un piano ambizioso di circa 1,4 miliardi di euro di investimenti per la seconda metà del 2024. Questo investimento mira ad accelerare lo sviluppo della rete in fibra ottica in Italia, consolidando la posizione di FiberCop come principale operatore infrastrutturale del Paese. Parallelamente, è stata delineata una nuova struttura organizzativa per ottimizzare la gestione e la strategia aziendale, in linea con la mission della società.

FiberCop: il ruolo del presidente Sarmi e dell’ad Ferraris

Al presidente Massimo Sarmi sono stati affidati i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali, con un focus particolare sulla disciplina in materia di “golden power”. Questo include il presidio delle attività che riguardano gli asset rilevanti per la sicurezza nazionale, garantendo che FiberCop operi in conformità con le normative vigenti e mantenga la sicurezza delle infrastrutture critiche.

L’amministratore delegato Luigi Ferraris, invece, è responsabile delle strategie aziendali e della gestione industriale della società. La missione di Ferraris è quella di guidare la trasformazione e l’accelerazione del deployment della rete in fibra ottica. La sua leadership sarà fondamentale per mantenere FiberCop all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni e per assicurare il successo del piano di investimenti.

La nuova struttura organizzativa di Fibercop

Oltre al piano di investimenti, il CdA ha delineato una nuova struttura organizzativa per FiberCop, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la gestione strategica della società.

All’amministratore delegato Ferraris fanno capo i principali responsabili della nuova struttura organizzativa, tra cui: