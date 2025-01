FiberCop accelera sulla fibra ottica in Piemonte: investimento da 600 milioni per il futuro digitale della regione

FiberCop, sotto la guida di Luigi Ferraris, intensifica il cablaggio in fibra ottica in Piemonte, con l’obiettivo di portare connessioni ultraveloci in 879 comuni entro il 2026. Un piano da 600 milioni di euro per la digitalizzazione del territorio, coinvolte anche Liguria e Valle d’Aosta

FiberCop, sotto la guida dell’amministratore delegato Luigi Ferraris, sta accelerando il cablaggio in fibra ottica in Piemonte per sostenere lo sviluppo economico e la trasformazione digitale del territorio. La società, che gestisce la rete più avanzata e estesa del Paese, sta intensificando gli interventi previsti dal “Piano Italia 1 Giga” nell’ambito del Pnrr per portare connessioni ultraveloci in tutta la regione.

FiberCop, i lavori avviati in Piemonte

Ad oggi, i lavori sono già stati avviati in 191 comuni piemontesi. La distribuzione provinciale dei lavori vede Torino in prima linea con 100 comuni, seguita da Alessandria (24), Cuneo (27), Novara (16) e le altre province, per un totale di 169.917 civici da cablare entro il 2026. FiberCop ha già completato il collegamento di 76.847 civici, che rappresentano il 45% dell’obiettivo totale.

L’obiettivo finale del Piano Italia 1 Giga in Piemonte è quello di raggiungere 879 comuni con collegamenti ultraveloci, contribuendo così a garantire un futuro digitale più inclusivo per tutta la regione.

Un investimento strategico da 600 milioni di euro

L’investimento previsto per il Piemonte è parte di un programma più ampio, il Lotto 4 del bando che copre anche Liguria e Valle d’Aosta. Con un valore complessivo superiore ai 600 milioni di euro, il progetto prevede il coinvolgimento di fondi pubblici tramite il Pnrr, affiancati da un’importante quota di investimento diretto da parte di FiberCop.

La realizzazione di questa infrastruttura è fondamentale per accelerare il processo di digitalizzazione, migliorando la connettività delle imprese e dei cittadini in tutto il territorio.

FiberCop e il territorio: un impegno che genera occupazione

La presenza di FiberCop in Piemonte non si limita agli investimenti in infrastrutture. L’azienda conta oltre 1.300 dipendenti nella regione e gestisce più di 60 uffici e sedi operative. I cantieri attivi coinvolgono circa 700 lavoratori delle imprese di rete locali. L’infrastruttura esistente è anch’essa capillare, con oltre 1.170 centrali telefoniche dislocate nel territorio, a partire dalle quali vengono gestiti i collegamenti telefonici e dati che arrivano nelle case e nelle aziende piemontesi.

L’azienda non intende fermarsi e ha recentemente approvato un piano di investimenti da circa 1,4 miliardi di euro per la seconda metà del 2024. Questi fondi saranno destinati ad accelerare ulteriormente lo sviluppo della rete in fibra ottica su scala nazionale. Nell’ambito dei piani di intervento pubblico previsti dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, FiberCop si è aggiudicata 7 Lotti del bando “Piano Italia 1 Giga” per complessive 10 regioni, tra cui il Piemonte, più le province autonome di Trento e Bolzano.

L’impegno di FiberCop nel “Piano Italia 1 Giga” ha già portato al collegamento di 597.136 civici sui 1.334.545 previsti entro il 2026, con il 45% dell’obiettivo già raggiunto entro novembre 2024.

Un passo verso la banda ultra-larga per tutti

FiberCop sta progressivamente ampliando la propria rete, garantendo una copertura di oltre il 95% delle linee attive con tecnologie FTTx. Nei prossimi mesi, l’azienda prevede di incrementare la copertura Ftth, permettendo velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s. Questo significa che gli utenti finali, sia privati che professionisti, avranno accesso a prestazioni elevate, con contenuti in streaming di altissima qualità, basse latenze e la possibilità di utilizzare applicazioni professionali anche in ambienti con molti dispositivi connessi simultaneamente.

“La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo – ha dichiarato Cristina Morbiducci, Responsabile Operations Area Nord Ovest di FiberCop – che vuol dire abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi la possibilità di potenziare la rete per effettuare lo smart working, streaming in HD, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio che, oltre a comprendere estese pianure, si sviluppa prevalentemente su zone montuose e collinari”.