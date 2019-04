Fiam, un gioiello del design nel paese di Valentino Rossi

Salone del Mobile di Milano: intervista a Vittorio Livi, fondatore di Fiam e considerato il numero 1 al mondo per i mobili di cristallo curvo

Tavullia, un piccolo paese di 7mila abitanti, in provincia di Pesaro-Urbino: due personaggi, molto diversi tra loro ma ugualmente celebri, sono nati e qui vivono: il mitico re della moto Valentino Rossi e il re del vetro curvato, Vittorio Livi, imprenditore, artista, designer visionario la cui azienda, la Fiam, è considerata il n.1 mondiale dei mobili di cristallo curvo. Una fama mondiale, una sterminata collezione di premi di design e di presenze in musei (solo la poltrona Ghost è in 30 musei) e soprattutto un centro di ricerca quasi unico perché rendere “abitabile” e prezioso ma anche assai resistente il fragilissimo vetro è un’operazione che nessuno era mai riuscito a fare con questi risultati.

Mobili aerei, poltrone – come la celeberrima Ghost solide e al tempo stesso trasparenti, tavoli come sospesi ma assai robusti e poi finiture che solo Fiam è in grado di applicare con risultati di grande eleganza. Da decenni, Livi ha scelto i designer più raffinati e originali come Philippe Starck con il quale ha celebrato nel 2018 il ventesimo anniversario di un gioiello del cristallo che prima non c’era: Caadre, il grande specchio-quadro che semplicemente – e quasi negligentemente – poggiato alla parete diventa un magnetico occhio di design. Spesso copiato in giro per il mondo ma mai nemmeno lontanamente simile agli originali.

I suoi mobili cristallini sono molto fotogenici, “bucano” le telecamere e sono presenti in molti film, sono nelle case di star come Springsteen, Sting, Michael Jackson…Anche lo snobbissimo sito di e-commerce, il giapponese Rakuten manifesta una grande entusiasmo per la Fiam, proclamandola la miglior azienda al mondo di vetri e mobili d’arte. I suoi prodotti sono definiti addirittura sublimi; i cinesi conoscono oggi parte del catalogo raffinatissimo di questi veri e propri pezzi d’arredamento speciali. L’export supera il 70 per cento con richieste da tutti i continenti. Ed ecco qui al Salone un passo in più, tanta tecnologia, con lastre goffrate mai ottenute prima da nessuno, con nuove macchine, nuove attrezzature, e il risultato è quello che Livi da anni vuole sempre dare in più: goffrature molto profonde, magiche come effetti, misure personalizzabili, smalti hi tech dall’effetto in 3D.

Caadre Fiam

Coral Beach blu notte

Coral Beach dettaglio

Ghost Fiam

E poi spessori molto alti di intensità materica unica su lastre assai estese mai ottenute prima. Il tutto per rendere – come Livi e i suoi ricercatori-artisti intendono ottenere – prezioso valore aggiunto non imitabile. Il cristallo puro viene lavorato con stratificazioni, finiture fumè, viene inciso, temperato e ora anche unito a pellami sontuosi, a essenze preziose e metalli lucenti. “Ma sempre vetro, mai snaturato al punto da sembrare finto marmo-sottolinea Livi-finto legno, finta ceramica, finta stoffa…Noi abbiamo sempre aggiunto valore e prestigio a quesato nobile materiale”.

50 anni fa, dal sacro al profano

Come nasce un’azienda come Fiam? “50 anni fa – risponde Livi nello stand del Salone di Milano traboccante di compratori stranieri di ogni continente -realizzavamo vetri bombati per le immagini sacre e anche per le cucine e avevamo già una esperienza artigianale avanzata così ho voluto provare a uscire dal terzismo realizzando uno sgabello di vetro. Da lì è cominciato tutto”. Dal sacro al profano ma con… un ritorno, perchè Livi ha progettato e realizzato i due Crocefissi di cristallo lavorato in fusioni speciali con tante incisioni a simboleggiare le ferite del Cristo, consegnati a Papa Ratzinger e a Papa Bergoglio. “Il vetro come simbolo di trasparenza e di ecologia perchè è interamente naturale”:Tavullia è piccola, si conoscono tutti…

E Valentino Rossi? “Amici, amici di famiglia, l’ho visto nascere e crescere, abbiamo giardini confinanti, ci vediamo spesso in palestra…”. Livi lo dice con la stessa semplicità con la quale racconta i successi dell’azienda, una caratteristica tipica di questa zona, a metà romagnola e a metà marchigiana, dove incontrare e anche intervistare imprenditori come lui e come altri sempre affabili non è certo difficile come lo è al contrario con non pochi imprenditori del mobile della Brianza o del Veneto, chiusi -magari giustamente- nel loro algido regno di vestali del design. Un’azienda come Fiam verrebbe da chiedersi avrà fatturati considerevoli e invece no, Fiam mette a segno 10 milioni di euro di cifra d’affari, perché molto viene investito di continuo in rR&D ma ora Livi ha ben capito che è il momento, grazie al solido piedestallo conquistato in tutto il mondo per l’immagine e l’unicità, di fare il grande balzo in avanti, con programmi molto ambiziosi.

E intanto ha avviato Veblén, mobili in Luxury Edition by Fiam, una splendida divisione di fascia molto alta, che ha trovato sede nella quattrocentesca residenza di Miralfiore, a Pesaro, riportata da Livi al suo originario splendore. E il nome Veblén è stato scoperto nel corso dei lavori, in italiano vuol dire ermellino, l’animale che più di ogni altro ha sempre rappresentato il lusso regale.

