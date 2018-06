FF Gmai Fund di Fidelity International: 5° anniversario

Il Fondo di casa Fidelity festeggia l’anniversario e definisce le linee strategiche per fronteggiare la maggiore voltalità dei mercati attesa per i prossimi mesi. La visione di Eugene Philalithis gestore principale del Gmai Fund

FF Global Multi Asset Income Fund (FF GMAI) festeggia il 5°

anniversario. Il fondo di casa Fidelity ha registrato una

performance complessiva del 22,3% (in USD*) dal suo lancio, erogando reddito naturale

nell’ordine del 4-5% annuo, osserva una nota del gruppo nella quale si ricorda che “il fondo, diversificato a livello globale, offre accesso alle migliori opportunità di reddito delle varie asset class, tra cui aree non tradizionali come loans (prestiti) o infrastrutture, che riducono sensibilmente la correlazione all’interno del portafoglio, aumentandone così la stabilità”.

Nel corso della prima metà del 2018, il team d’investimento è riuscito – attraverso strategie di protezione de portafolgio – a mitigare “di oltre 2/3 il drawdown rispetto all’azionario globale (MSCI World). Ancor più recentemente il posizionamento difensivo adottato dal fondo verso il debito dei Paesi periferici è risultato premiante durante le più recenti fasi di forte volatilità che hanno interessato il mercato italiano ed europeo”.

Per i prossimi mesi il fondo prevede mercati più volatili “a fronte delle aspettative di un inasprimento della

politica delle banche centrali e di un incremento dell’inflazione. In questo contesto – precisa la nota – il team di investimento sta adottando un approccio di tipo “barbell”, in cui le posizioni a più elevato rendimento sono bilanciate da coperture del rischio e investimenti” conclude il comunicato.

“Per destreggiarsi in questi mercati più volatili è necessario adottare una serie di procedure di

gestione del rischio che comportano una valutazione periodica delle posizioni per ponderare le

ipotesi di investimento”, ha dichiarato Eugene Philalithis, gestore principale di FF GMAI Fund.

“Anche l’allocazione del fondo a strumenti alternativi rappresenta un vantaggio importante, in

quanto favorisce la diversificazione rispetto alle asset class tradizionali. In questo contesto sono

fiducioso che il fondo sia ben posizionato per continuare a generare reddito e perseguire la

crescita di lungo periodo, mantenendo sempre un solido focus sul contenimento dei rischi”.