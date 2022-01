Ferrovie, Gruppo FS firma accordo europeo sull’innovazione

L’accordo di partenariato europeo consente agli Stati Membri e all’industria ferroviaria di condividere una serie di obiettivi e lavorare insieme per innovare il futuro della mobilità europea

Ferrovie dello Stato Italiane entra nell’accordo partenariato europeo. Con la firma dell’amministratore delegato Luigi Ferraris, Gruppo Fs ha aderito – per i prossimi 10 anni – all’Europe’s Rail Joint Undertaking, l’iniziativa che punta, attraverso progetti congiunti di ricerca e innovazione tra vari Paesi dell’Unione, al rafforzamento dell’attrattività e centralità del settore ferroviario sostenendo la sua transizione verso un futuro più sostenibile e inclusivo. Difatti l’accordo riunisce insieme, in un unico partenariato, imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture e industria di settore europea.

Nel dettaglio, il progetto nasce il 30 novembre 2021 con l’entrata in vigore del Single Basic Act, l’atto legislativo con il quale la Commissione istituisce i partenariati istituzionali del programma Horizon Europe. Partecipato a metà dalla Commissione Europea e la restante metà da 25 aziende del settore e dell’industria ferroviaria e istituti di ricerca. Europe’s Rail JU vede impegnate la Commissione per un finanziamento di 600 milioni di euro e i membri fondatori, con attività di ricerca e innovazione, per ulteriori 600 milioni di euro, come contributo in kind al partenariato.