Ferrovia Ferrandina-Matera si sblocca il cantiere: Rfi lancia bando gara europeo da 311 milioni

L’attivazione della nuova tratta è prevista entro il 2026 e permetterà di collegare la città dei Sassi alla rete ferroviaria nazionale attraverso una linea elettrificata di 20 chilometri a binario unico

Il progetto della linea Ferrandina-Matera La Martella diventa sempre più concreto. Dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte della Commissaria Straordinaria di Governo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per un importo di 311 milioni di euro per il completamento della linea di Trenitalia Ferrandina- Matera fino al borgo La Martella in Basilicata. Una incompiuta che, grazie anche al Pnrr e al contratto di programma Regione – Rfi, dovrebbe essere completata entro il 2026.

Ferrovia Ferrandina–Matera: lavori fermi da oltre 20 anni

La ferrovia Ferrandina-Matera è una linea ferroviaria a scartamento ordinario, non completata, che realizzerà il collegamento di Matera alla rete ferroviaria nazionale presso la stazione di Ferrandina Scalo Matera. I lavori di realizzazione della tratta iniziarono nel 1986, ma rimasero incompiuti. Attualmente la città di Matera resta raggiungibile per ferrovia solo da Bari tramite la linea ferroviaria a scartamento ridotto delle Ferrovie Appulo Lucane.

Nel dettaglio, la nuova linea permetterà di collegare la città di Matera all’infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso una linea elettrificata di 20 chilometri a binario unico. La stazione di Matera La Martella sarà servita sia da un collegamento diretto con la stazione di Ferrandina, sia da un collegamento verso Nord attraverso la nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto, in modo da consentire un trasporto capillare sia verso il nord che verso il sud del Paese.

Il progetto consentirà inoltre – spiega una nota – di istituire collegamenti ferroviari di lunga percorrenza tra Matera e il sistema Av e di potenziare l’offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità.