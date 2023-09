Ferrari e Puma ancora insieme. Il marchio tedesco diventerà Premium Partner dal 2024

Continua la partnership tra le due aziende, insieme dal 2005. L’azienda tedesca continuerà anche ad essere partner licenziatario per i prodotti Ferrari e fornirà l’abbigliamento per il team di F1

Prima del Gran Premio di Singapore che ha portato in dote, finalmente, la prima vittoria stagionale con Carlos Sainz sul gradino più alto del podio (4° l’altro ferrarista Charles Leclerc), la Ferrari ha annunciato di aver rinnovato la sua partnership pluriennale con Puma.

L’azienda tedesca, fondata nel 1948 a Herzogenaurach da Rudolf Dassler (fratello di Adolf Dassler, fondatore di Adidas) diventerà Premium Partner a partire dal prossimo anno.

Nei prossimi anni, Puma continuerà, inoltre, ad essere partner licenziatario per i prodotti Ferrari e fornirà l’abbigliamento per il team di Formula 1 e le gare della Ferrari nei prossimi anni.

Ferrari e Puma: insieme dal 2005

Prosegue la partnership e la collaborazione tra le due aziende, iniziata nel 2005.

“Il nostro lungo percorso con Puma testimonia una grande fiducia e sinergia nel continuare a cogliere insieme nuove opportunità – ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari – Come leader nei nostri rispettivi settori, siamo pronti a sostenerci a vicenda, dimostrando un costante impegno ad offrire esperienze sempre più coinvolgenti per i nostri tifosi e brand lover”.

“Dal 2005 PUMA ha l’ambizione di essere il miglior brand partner della Scuderia Ferrari. Negli ultimi due decenni abbiamo celebrato molti successi e la passione per la Ferrari con milioni di tifosi in tutto il mondo. Sono entusiasta di approfondire ulteriormente la nostra solida partnership, non solo rinnovandola, ma estendendo ulteriormente la portata della nostra collaborazione,” ha dichiarato Arne Freundt, Amministratore Delegato di Puma.