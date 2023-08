Ferrari: crescita dei ricavi +14% e utile +33% nel secondo trimestre. Riviste al rialzo le stime per il 2023

Registrati ricavi netti di 1,47 miliardi di euro. Consegnate 3,392 auto. Bene le vendite nell’area Emea, in calo le Americhe. Guidance 2023 rivista al rialzo. Vigna: “risultati eccezionali”

Ottimi risultati per Ferrari nel secondo trimestre 2023. L’azienda, guidata dall’Ad Benedetto Vigna, ha registrato ricavi netti di 1,47 miliardi di euro, in crescita del 14,1% rispetto all’anno precedente. Le consegne totali sono state di 3.392 unità, rimanendo sostanzialmente stabili (-2%) rispetto allo stesso periodo nel 2022 e in linea con le previsioni annuali.

L’EBITDA adjusted è stato di 589 milioni di euro, in aumento del 31,9% sul 2022. L’Ebit rettificato è aumentato del 35,4%, raggiungendo 437 milioni di euro, con un margine relativo del 29,7% rispetto al 25% dell’anno precedente. L’utile netto adjusted è stato di 334 milioni di euro, mostrando una crescita del 33% mentre l’utile diluito per azione rettificato è stato di 1,83 euro. Il free cash flow industriale è stato di 138 milioni di euro.

Nei primi sei mesi dell’anno, le consegne sono aumentate del 4%, passando da 6.706 dell’anno precedente a 6.959. L’Ebit rettificato è stato di 822 milioni di euro, evidenziando una crescita del 30% rispetto ai 630 milioni del 2022. Il margine Ebit è aumentato al 28,3%, rispetto al 25,4% dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto è salito a 6,1 milioni di euro, segnando un aumento del 29% rispetto ai 490 milioni dello scorso anno.

In aumento le vendite nell’area Emea, in calo le Americhe

Nel secondo trimestre del 2023, sono state consegnate un totale di 3.392 vetture, registrando una diminuzione di 63 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale diminuzione nelle consegne è stata influenzata dai programmi di allocazione dei volumi, delle aree geografiche e del mix per trimestre, pur essendo supportata da un robusto portafoglio ordini. Questa distribuzione si riflette nelle diverse regioni: l’area Emea ha riscontrato un incremento del 17,3%, mentre le Americhe hanno registrato un calo del 17,5%. La Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno mantenuto livelli sostanzialmente in linea con l’anno precedente, mentre la regione Resto dell’Asia Pacifico ha sperimentato una diminuzione del 15,6%.

Le consegne del trimestre sono state trainate principalmente dai modelli 296 GTB, Roma e Portofino M, mentre la 296 GTS e la 812 Competizione A sono in fase di avvio progressivo. Durante questo periodo, sono state avviate le prime consegne della Purosangue, mentre le allocazioni per la Daytona SP3 sono proseguite secondo i piani stabiliti.

La gamma di prodotti del trimestre comprende nove modelli con motori a combustione interna (ICE) e quattro modelli ibridi. Le consegne di quest’ultima categoria hanno rappresentato il 43,0% del totale, raddoppiando rispetto all’anno precedente.

Guidance rivista al rialzo

Grazie ai risultati, Ferrari ha rivisto al rialzo le proprie previsioni finanziarie per l’intero anno 2023. L’EBITDA atteso è ora nell’intervallo di 2,19-2,22 miliardi di euro, superando la stima precedente di 2,13 2,18 miliardi di euro. I ricavi previsti sono di 5,8 miliardi di euro, rispetto alla stima iniziale di 5,7 miliardi di euro. La previsione per la generazione di cassa per l’anno rimane quasi invariata, attestandosi a circa 900 milioni di euro.

Diverse le ipotesi positive alla base del rialzo. In primo luogo, si è verificato un mix prodotto estremamente favorevole e un livello di personalizzazioni che ha superato le aspettative iniziali. Questi fattori hanno contribuito a potenziare le prospettive complessive. Si è registrato un miglioramento significativo dei ricavi derivanti dalle attività racing, apportando un contributo positivo all’andamento finanziario dell’azienda. L’inflazione dei costi, però, è rimasta persistente, rappresentando una sfida costante. È stato inoltre rilevato un aumento degli ammortamenti, attribuito all’avvio della produzione di nuovi modelli. Questo aumento, pur comportando un’immediata pressione finanziaria, sembra essere parte di una strategia più ampia che si prevede avrà effetti positivi nel tempo. Nonostante le spese in conto capitale che vengono attentamente gestite e l’assorbimento di capitale circolante, è previsto che la generazione di free cash flow industriale rimanga sostenuta da una forte profittabilità aziendale.

“Il secondo trimestre si è chiuso con dei risultati finanziari eccezionali, contraddistinti da elevata marginalità. Le consegne nel periodo riflettono un ricco mix prodotti, mentre continuiamo a gestire un portafoglio ordini molto forte in tutte le aree geografiche. La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente. L’innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare la nostra crescita e risultati, come l’indimenticabile vittoria a Le Mans” ha commentato l’Amministratore Delegato di Ferrari, Benedetto Vigna.

