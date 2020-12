Condividi Twitter

Fca-Psa, via libera Ue alla fusione: nasce Stellantis

Il via libera arriva in seguito all’impegno dei due gruppi per preservare la concorrenza nel mercato dei piccoli veicoli commerciali

La Commissione europea ha dato il via libera ufficiale alla fusione tra Fca e Psa destinata a creare Stellantis, il quarto gruppo automobilistico mondiale. Bruxelles ha però posto una condizione: deve essere “pienamente rispettato” un pacchetto di impegni preso dalle due case costruttrici per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali. Secondo quanto spiegato dalla Ue, i due gruppi si sono impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra Psa e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca per questo tipo di veicoli. La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager ha infatti sottolineato che “l’accesso ad un mercato competitivo per i furgoni è importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa”. “Possiamo approvare la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Sa – continua Vestager – perché i loro impegni faciliteranno l’ingresso e l’espansione nel mercato dei piccoli van commerciali. Negli altri mercati in cui i due costruttori sono attualmente attivi la concorrenza resterà viva dopo la fusione”. Attraverso una nota congiunta “Fca e Groupe Psa accolgono con grande favore il via libera della Commissione europea, che autorizza la fusione e la creazione di Stellantis, un leader mondiale della nuova mobilità”. Le due società ricordano che “il 4 gennaio 2021 gli azionisti di entrambe le aziende si riuniranno separatamente e saranno invitati ad approvare la transazione”. Le società confermano inoltre che “la chiusura della fusione è attesa entro la fine del primo trimestre 2021”.