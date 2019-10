Fca-Peugeot, via libera alle nozze: fusione alla pari

Matrimonio lampo tra le due case automobilistiche da cui nasce il quarto gruppo mondiale – La fusione sarà per carta contro carta – Atteso per oggi l’annuncio ufficiale – I titoli volano in Borsa- Tavares Ceo e John Elkann presidente

Via libera al matrimonio lampo tra Fca e Peugeot (Psa) che oggi annunceranno ufficialmente la nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale. Il sì è arrivato ieri, poche ore dopo le prime indiscrezioni del Wall Street Journal sulle nozze tra la casa della famiglia Agnelli-Elkann e quella dei Peugeot, due famiglie storiche del capitalismo europeo, con il pronunciamento favorevole del consiglio d’amministrazione del gruppo francese prima e di quello italo-americano in serata. La fusione, tutta per carta contro carta, sarà alla pari.

Del nuovo gruppo il portoghese Carlos Tavares sarà il ceo e John Elkann il presidente: domenica scorsa si sono confrontati a Parigi per quattro ore. Nasce così un colosso che vale 40 miliardi di euro e che produce 8,7 milioni di auto mettendo insieme i marchi Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Lancia, Maserati, Dodge, Peugeot, Opel.

Fca sta valutando la possibilità di distribuire un dividendo straordinario di 5 miliardi ai suoi soci mentre Psa potrebbe realizzare uno spin off di una sua società di componentistica.

Il matrimonio lampo tra le due case automobilistiche, cominciato in estate dopo il fallimento delle nozze tra Fca e Renault per la pesante interferenza del governo francese, ha mandato in estasi i titoli in Borsa: a Piazza Affari Fca ha guadagnato ieri il 9,53% raggiungendo un valore di 12,87 euro ad azione e trascinando al rialzo anche la holding Exor (+4,6%), mentre Psa ha messo a segno un progresso alla Borsa di Parigi del 4,53% attestandosi sui 26 euro ad azione.

Stavolta la presenza minoritaria del Governo francese e dei cinesi di Dongfeng nel capitale di Peugeot non sembrano destinati a intralciare la megafusione. Apprezzamento senza interferenze è stato espresso dal Governo italiano.

Al di là delle rispettive quote di mercato in Europa, Fca porta in dote la sua forte presenza sul mercato americano, Psa quella in Asia e i robusti investimenti avviati sull’auto elettrica.