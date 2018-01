Fca tra conti, record di Borsa e novità per Pomigliano: Marchionne alza il sipario

Grande attesa a Pomigliano e sui mercati per la conference call di oggi alle 13 (ora italiana) di Sergio Marchionne che svelerà i conti del 2017 e annuncerà le novità per le fabbriche italiane – Si parla della possibilità di costruire un piccolo crossover Jeep nello stabilimento napoletano – Intanto in Borsa il titolo sfiora i 20 euro.

Giornata calda quella di oggi per Fiat Chrysler. Il gruppo automobilistico, che ieri in Borsa ha superato la soglia dei 20 euro per azione, chiudendo poi a 19,40, oggi presenta gli attesi conti del 2017, che secondo gli analisti dovrebbero registrare un utile netto da record, più che raddoppiato a 3,7 miliardi, con i ricavi pari a 112 miliardi (+1,8%) e l’ebit a 7,9 miliardi (+54%). È inoltre previsto l’azzeramento del debito industriale netto entro il primo trimestre del 2018.

Ma quelle finanziarie non sono le uniche novità sulle quali Fca dovrebbe alzare il sipario oggi, in occasione della conference call. Si parla sempre più insistentemente di importanti novità sul fronte industriale, che riguardano da vicino il mercato e i lavoratori italiani. Nel stabilimento produttivo di Pomigliano d’Arco, che vide nascere l’Alfasud, potrebbe arrivare il più piccolo dei modelli Jeep, un piccolo crossover Renegade, capace però di grandi volumi di produzione e di competere con i moltissimi Suv compatti prossimi ai quattro metri, come il Volkswagen T-Cross, tanto per citarne uno promettente e in arrivo a breve.