Fca, addio alle auto diesel dal 2022

A diffondere la notizia è il Financial Times – L’annuncio ufficiale dell’addio alle auto diesel avverrà molto probabilmente nel corso dell’Investor Day di Fca del primo giugno

Anche la Fiat Chrysler si appresta a dire addio alle auto diesel. Dal 2022 non ne costruirà più. Lo rivela il Financial Times, anche se la società guidata da Sergio Marchionne non commenta. Ma l’annuncio ufficiale dell’addio alle auto diesel avverrà molto probabilmente nel corso dell’Investor Day di Fca del primo giugno, nel corso del quale Marchionne presenterà il nuovo piano strategico che toccherà al suo successore realizzare.

La novità riguarderà tutti brand delle auto diesel, da Jeep a Ram, da Dodge a Chrysler, dalla Maserati all’Alfa Romeo e alla Fiat.

Fca si avvia a imboccare così la stessa strada di altri gruppi automobilistici che da tempo hanno mandato in archivio il diesel. A indurre anche Marchionne a pensionare il diesel sono il calo della domanda e gli alti costi che richiedono costantemente le tecnologie per rendere il diesel sostenibile riducendo le emissioni inquinanti. Il diesel era il carburante più diffuso negli anni scorsi, ma lo scandalo Dieselgate ha cambiato le carte in tavola.

Di conseguenza Fca accelererà sul fronte delle motorizzazioni ibride, benzina più elettrico.

La casa automobilistica italo-americana non costruirà più auto diesel ma continuerà a realizzare veicoli commerciali con motore diesel.