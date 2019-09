Fca: 1,6 miliardi su auto elettrica e Suv Maserati

Le risorse serviranno a finanziare l’elettrificazione e le tecnologie di guida autonoma – Investimenti su Modena, Cassino e Torino

1,6 miliardi di euro per Maserati. L’operazione, annunciata oggi da Fca, servirà a finanziare l’elettrificazione e le tecnologie di guida autonoma e rientra nel piano da 5 miliardi di investimenti presentato dall’azienda nel 2018.

“Tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica ibridi e a batteria in grado di fornire sia elevata innovazione che alte prestazioni, tipiche del DNA del Marchio. Tutti i modelli elettrici Maserati combineranno la tradizionale dinamica di guida con la tecnologia elettrica di nuova generazione, offrendo modalità di guida uniche, autonomia estesa e capacità di ricarica ultraveloce”, si legge nella nota di Maserati.

Per quanto riguarda la guida autonoma, la società sottolinea come tutte le nuove Maserati offriranno soluzioni di guida autonoma, “partendo da un livello 2 potenziato si raggiungerà il livello 3 in grado di offrire una quasi completa indipendenza del veicolo, capace di mantenere la carreggiata e di portare il veicolo ad uno stop di sicurezza sul lato della strada nel caso in cui il conducente non sia in grado di assumerne il controllo”.

Le risorse stanziate saranno destinate a Modena, Cassino, e Torino. “Modena sta già partendo con una vettura sportiva elettrica e tradizionale che rimpiazzerà Gran Cabrio e GT e attività di personalizzazione vetture per Maserati”, spiega il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli.

A Torino saranno invece prodotte le nuove supercar (sia elettriche che ibride) Granturismo e granCabrio. Previste anche motorizzazioni elettriche, nuova 500 elettrica, rinnovamento della Levante, della Ghibli e Quattro Porte con versione ibrida. Nel primo trimestre del 2020 a Cassino si produrrà il nuovo Suv per Maserati su piattaforma ibrida ed elettrica.

“Questi investimenti, confermano piano annunciato novembre 2018, dentro i 5 miliardi di investimenti fino al 2021. Viene ribadita l’allocazione e l’avvio dei lavori per la costruzione del C-Uv Tonale a Pomigliano. Con esso, viene confermata la realizzazione di un nuovo cambio a Verrone, nuovo motore su Pratola Serra e ulteriore crescita produttiva in Sevel. Il 90% de piano va in realizzazione e con esso gli investimenti annunciati insieme alla completa elettrificazione e ibridazione di tutta la gamma”, fa sapere Bentivogli.