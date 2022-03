Fatture in Cloud, pagamenti digitali e digital finance: opportunità e agevolazioni per imprese e Partite IVA

I servizi finanziari digitali rappresentano un’opportunità per PMI e Partite IVA. Fatture in Cloud è integrato a TeamSystem Pay, la piattaforma dei servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments, per agevolare il lavoro degli oltre 400.000 clienti attuali

Fatture elettroniche, pagamenti digitali e digital finance: la rivoluzione è sempre più digitale. La velocità con cui si sviluppano le nuove tecnologie e si susseguono le spinte al cambiamento indotte dalla digitalizzazione porta a una continua ridefinizione dei processi e dei modelli di business delle imprese che facilitano la collaborazione tra i player. La trasformazione digitale porta ad ottimizzare i processi aziendali, incidendo in modo positivo sulla produttività e sulla crescita della propria attività.

La crisi pandemica ha senza dubbio accelerato la rivoluzione digitale nel nostro Paese. Adeguarsi ai cambiamenti e coglierne le possibilità è importante per i privati, ma soprattutto per le pmi – la spina dorsale del tessuto economico italiano – che grazie all’integrazione dei servizi finanziari con i canali e gli strumenti digitali, hanno potuto mantenere la propria attività durante la pandemia e i vari lockdown.

I canali digitali consentono anche la possibilità di richiedere e ottenere varie forme di finanziamento o anticipo liquidità tramite procedure snelle, sicure e sostenibili economicamente. Invoice trading, cessione del credito, prestiti a breve termine e factoring sono solo alcuni dei servizi che grazie all’integrazione con le piattaforme digitali stanno attraendo sempre più pmi e professionisti, tipicamente quelle realtà che hanno maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

Tuttavia, mentre le startup sono giovani imprese che nascono già con una forte componente digitale, non tutte le microimprese e i liberi professionisti sono attrezzate e rischiano di rimanere indietro in un mercato sempre più sfidante, competitivo e in continua evoluzione. Eppure, a entrambi converrebbe esserlo per sfruttare tutti i vantaggi che il digitale, in tutte le sue forme, può portare.

Pagamenti digitali: vantaggi per le piccole e medie imprese

Acquisti online, pagamenti con e-wallet elettronici e disposizioni di trasferimento di denaro via internet e così via. Sono tutti strumenti utili e vantaggiosi non solo per i privati ma anche per le imprese:

Sicurezza e protezione: con i pagamenti digitali ogni transazione è tracciata e facilmente recuperabile. Si velocizza la transazione e si riducono gli errori. Inoltre le comunicazioni tra Fatture in Cloud e TS Pay sono crittografate con connessione SSL a 128bit e scambio di chiavi RSA.

Internalizzazione dei pagamenti: i pagamenti digitali eliminano tutte le problematiche legate al cambio del denaro, questo vuol dire che i clienti possono pagare con carta utilizzando la valuta del proprio paese di provenienza. Una funzione utile per chi lavora con clienti stranieri o turisti.

Libertà e flessibilità: i clienti sono in grado di decidere tra metodi di pagamento diversi (carte di credito/debito, addebito su conto corrente) e non sono vincolati al contante. Inoltre possono pagare con più rapidità e semplicità, ad esempio, tramite App, smartphone e dispositivi contactless.

Lavoro più agile: snellire le procedure contabili e amministrative, abbattere i tempi operativi, ridurre a zero il costo di stampa e di conseguenza l’impatto ambientale.

Fatture in Cloud e TeamSystem Pay per la gestione dei pagamenti digitali

Fatture in Cloud – società del gruppo TeamSystem attiva nel mercato della fatturazione elettronica – rivoluziona il mondo delle pmi semplificando la gestione dei pagamenti digitali eliminando tutte le fasi manuali di inserimento dati, registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile. I clienti di Fatture in Cloud possono quindi beneficiare di un software che, oltre a semplificare la fatturazione e aiutare nella gestione di diversi processi amministrativi, consente la disposizione di bonifico bancario direttamente dalle fatture, di accedere alle informazioni dei conti correnti da un’unica dashboard, di automatizzare l’operatività legata alla fase di incasso delle fatture e controllare con un solo click tutti i movimenti finanziari.

La gestione dei pagamenti è disponibile grazie all’integrazione di Fatture in Cloud con TeamSystem Pay, la piattaforma dei servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments, e consentirà anche alle imprese più piccole di restare al passo di un mercato in continua evoluzione e sempre più competitivo.

Infine, l’iniziativa di Fatture in Cloud si colloca nell’ambito di TeamSystem Digital Finance, che permette alle Pmi e ai professionisti di accedere a una serie di strumenti finanziari flessibili e a costi sostenibili.

Incassa Subito di TeamSystem: l’anticipo fatture digitale per le PMI

Fatture in Cloud è integrato a “Incassa Subito” del Gruppo TeamSystem, il servizio per la cessione del credito che consente di ottenere in 48 ore fino al 90% del valore delle fatture emesse: il servizio non richiede costi fissi, di ingresso o di abbonaemnto.

Nel momento in cui il software di gestione emette le fatture, il servizio le analizza e indica quelle cedibili, evidenziando l’importo ottenibile ed erogando tutte le informazioni necessarie per effettuare l’operazione.

Fatture in Cloud è un software accessibile anche in mobilità grazie alle applicazioni per smartphone, tablet, pc portali con il quale le fatture potranno essere create, consultate ed emesse in qualsiasi posto, garantendo una gestione agile e una visione completa di costi e ricavi. Grazie alle integrazioni con altre piattaforme e servizi digitali può aiutare imprese, freelance, startup e liberi professionisti a semplificare il proprio lavoro ed essere in grado di competere in un mondo in continua evoluzione.