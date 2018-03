Facebook sul banco degli imputati, titolo ancora giù

Nuovo tonfo per le azioni Facebook che, dopo aver perso ieri quasi il 7% del loro valore, oggi cedono il 5,6% – Zuckerberg convocato dalla commissione parlamentare britannica per parlare della presunta violazione dei dati degli utenti – Inchiesta Ue sulla violazione dei dati.

Facebook continua a subire i contraccolpi dello scandalo Cambridge Analytica. Il caso, nato da un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian e del giornale statunitense New York Times, ha messo nei guai Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato del popolare social network.

La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha infatti chiesto al Ceo di Facebook di di comparire per un‘audizione per rendere conto del presunto abuso dei dati di milioni di utenti. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Damian Collins, citando una sua lettera al patron del colosso Usa del web in cui si accusa il management dell’azienda di aver “ingannato” l’organismo in precedenti audizioni. Non solo, le autorità britanniche hanno già chiesto un mandato di perquisizione della Cambridge Analytica, accusandola di non collaborare.

Ma la Gran Bretagna non è la sola a volerci vedere chiaro. Anche La Commissione europea chiederà chiarimenti a Facebook E’ quanto è stato deciso dopo una riunione delle autorità di protezione dei dati degli Stati membri. Il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani ha annunciato che i deputati condurrano un’inchiesta sulla “violazione inaccettabile dei diritti alla privacy dei dati”.

La dura reazione del Regno Unito ha causato un nuovo crollo del titolo che, a meno di un’ora dall’apertura del Nasdaq cede il 5,6 per cento a quota 162,9 dollari. Il calo odierno segue al tonfo registrato nella seduta di ieri, 19 marzo, quando le azione Facebook sono crollate del 6,8%, mandando in fumo circa 36 miliardi di dollari.

Ricordiamo che lo scandalo riguarda la presunta violazione di account Facebook da parte di Cambridge Analytica per influenzare la campagna elettorale Usa del 2016 e il referendum sulla Brexit. Secondo quanto riportato dai due giornali che hanno condotto l’inchiesta, Zuckerberg & Co. sarebbero stati a conoscenza dell’utilizzo illecito dei dati degli utenti sin dal 2015, e si sarebbero adoperati per chiederne la cancellazione, senza però informare nessuno della violazione gli utenti.

A causa di quanto accaduto, stamattina è “caduta la prima testa”. Si è infatti dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos, che ha parlato di “disaccordi interni” su come affrontare la vicenda e su come i vertici del gigante dei social media hanno gestito la questione delle fake news che vengono diffuse attraverso la piattaforma.