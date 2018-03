Facebook a picco sul Nasdaq dopo lo scandalo Cambridge Analytica

Il mercato punisce pesantemente il titolo del social network per il caso della web agency che avrebbe sottratto dati in modo illecito da 51 milioni di profili: informazioni poi usate per orientare il voto degli americani in favore di Donald Trump.

Il titolo Facebook cade a picco. Sul Nasdaq le azioni del colosso fondato da Mark Zuckerberg sono arrivate a perdere oggi più del 6%, affossate dallo scandalo Cambridge Analytica. Il caso riguarda una web agency londinese – Cambridge Analytica, appunto – che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump usando a proprio vantaggio, senza averne alcun diritto, i dati contenuti in oltre 51 milioni di profili Facebook. Secondo quanto rivelato dall’inchiesta giornalistica del Guardian e del New York Times, gli account sono stati violati da Cambridge Analytica proprio nel corso della campagna elettorale e i dati sono stati usati per influenzare la decisione di voto. L’operazione illecita sarebbe stata realizzata attraverso l’applicazione “thisisyourdigitallife”, presentata a Facebook e ai suoi utenti come uno strumento per ricerche psicologiche la cui raccolta dati sarebbe servita per fini esclusivamente accademici (una sorta di test che prometteva di rivelare alcuni lati della personalità). La app è stata scaricata da oltre 270mila persone e ha consentito a Cambridge Analytica di accedere ai dati degli utenti e a quelli dei loro amici virtuali. Come un cavallo di Troia, ma molto più efficace. I due giornali hanno scritto che Facebook sapeva dell’utilizzo illecito dei dati già nel 2015 e si sarebbe attivata per chiederne la cancellazione, senza però informare gli utenti della violazione. “Orripilante, se confermato – ha scritto su Twitter Vera Jourova, commissaria europea per la Giustizia, la Tutela dei consumatori e l’Uguaglianza di genere – I dati personali di 50 milioni di utenti Facebook potrebbero essere stati utilizzati per scopi politici. Non vogliamo che questo accada in Europa”. Peraltro, Cambridge Analytica ha lavorato anche per la campagna referendaria pro-Brexit nel Regno Unito.