Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano

I due social network e l’app di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg non funzionano – Pioggia di segnalazioni

Saranno minuti concitati a Menlo Park, con Facebook, Instagram e WhatsApp che non funzionano nello stesso momento in tutta Europa. Gli Hashtag #FacebookDown, #InstagramDown e #WhatsAppDown sono immediatamente saliti in cima alle tendenze di Twitter, l’unica tra le principali piattaforme social che sembra non dare problemi ai propri utenti. Sono decine di migliaia, infatti, le persone che negli ultimi minuti stanno segnalando disservizi sui due social network e sull’app di messaggistica controllati da Mark Zuckerberg.

Chi prova ad utilizzare Facebook si ritrova davanti la scritta “Sorry, something went wrong” (e anche Messenger risulta inaccessibile), mentre su Instagram molti utenti segnalano difficoltà ad aggiornare il feed e su WhatsApp la rotellina di connessione continua a girare senza sosta, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi.

Down Detector, la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, dalle 17.15 di oggi, 4 ottobre, mostra un’impennata di segnalazioni riguardanti i social network e l’app di messaggistica. Da Menlo Park, per il momento, nessun aggiornamento, né spiegazione.