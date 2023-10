Facebook e Instagram a pagamento senza pubblicità: ecco quanto costeranno e come funzionerà

In arrivo in tutta Europa una nuova versione a pagamento di Facebook e Instagram. Ma quanto costerà l’abbonamento e perché Meta ha cambiato strategia? Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Ormai non ci sono più dubbi. Dopo l’indiscrezione pubblicata martedì dal Wall Street Journal la notizia ha fatto il giro del mondo. Presto, in Europa, Instagram e Facebook avranno anche una versione a pagamento per chi si è stancato di vedere la pubblicità.

Quanto costerà l’abbonamento a Facebook e Instagram

Meta Platforms, la casa madre dei due social network, è già al lavoro per studiare un piano a pagamento rivolto agli utenti Ue che vogliono accedere alla versione senza pubblicità di Facebook e Instagram. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 14 dollari al mese.

Nel dettaglio, il costo mensile dipenderà dal tipo di dispositivo da cui si accede: da desktop l’importo sarà di 10 euro per ogni account, da mobile salirà a 13 euro (in virtù delle commissioni che Apple e Google addebitano per i pagamenti in-app). Ogni account aggiuntivo costerà circa 6 euro.

Facebook e Instagram restano gratis per chi visualizza la pubblicità

Per chi decide di non fare nulla e continuare a fruire dei servizi dei due social esattamente come accade adesso non cambierà niente. Facebook e Instagram resteranno gratis. Più volte, infatti, il numero uno Mark Zuckerberg – fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta – ha ribadito che è essenziale che i servizi principali dell’azienda restino gratuiti e che le entrate economiche provengano dalla sola pubblicità. “Esisterà sempre una versione free di Facebook”, ha detto già cinque anni fa.

“Meta crede nel valore dei servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati – ha dichiarato un portavoce dell’azienda -. Tuttavia continuiamo a valutare opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere”.

Lo scorso gennaio, Meta ha ricevuto una multa 390 milioni di euro dal commissario irlandese per la privacy per aver violato gli obblighi di trasparenza e aver adottato una base giuridica non corretta nel trattamento dei dati personali degli utenti ai fini pubblicitari. La società ha dunque pensato a una nuova strategia per aggirare le nuove norme europee a protezione della privacy e il piano a pagamento senza pubblicità sarebbe proprio la via prescelta.