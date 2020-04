Facebook, affare miliardario in India per l’e-commerce

L’operazione vale 5,7 miliardi di euro – Facebook diventa il principale azionista di minoranza di Jio – Lo scopo è quello di creare una partnership che consentirà di vendere prodotti su WhatsApp ai 400 milioni di utenti indiani

Shopping indiano per Facebook. La società guidata da Mark Zuckerberg ha comprato il 9,99% dell’azienda telecomunicazioni Jio Platforms dal gruppo Reliance Industries, la maggiore compagnia privata indiana, di proprietà di Mukesh Ambani. Prezzo dell’affare: 5,7 miliardi di dollari, circa 5,2 miliardi di euro.

Si tratta di un’acquisizione strategica per Facebook che consentirà al colosso di Menlo Park di aprirsi una vera e propria prateria nell’e-commerce indiano, lanciando una sfida diretta a FlipKart – principale operatore del mercato indiano – e, ovviamente, ad Amazon.

Jio Platforms, di cui Facebook è diventato primo azionista di minoranza, è uno dei principali operatori telefonici indiani e vanta circa 380 milioni di utenti. Ma non è questo l’aspetto che ha attirato l’attenzione di Zuckerberg. A spingerlo ad effettuare quella che rappresenta la seconda acquisizione più costosa mai effettuata da Facebook dopo WhatsApp (che nel 2014 costò 22 miliardi di dollari) è JioMart, la piattaforma e-commerce che fa capo a Jio. In una nota Facebook spiega infatti che tra le operazioni previste nel breve periodo c’è quella di creare una partnership tra “JioMart, l’iniziativa per le piccole imprese di Jio” e “WhatsApp per consentire alle persone di connettersi con le aziende, fare acquisti e infine acquistare prodotti in un’esperienza mobile senza interruzioni”.

Parlando in parole povere, grazie a queste nozze gli utenti indiani potranno acquistare prodotti direttamente su WhatsApp, che in India conta già 400 milioni di utenti.

“Un matrimonio tra i servizi JioMart e WhatsApp aiuterà a raggiungere gli utenti di base in India che acquistano da piccoli negozi”, ha dichiarato a Reuters Tarun Pathak, direttore associato presso Counterpoint Research di Hong Kong.

“Nel prossimo futuro JioMart e WhatsApp daranno la possibilità a quasi 30 milioni di piccoli negozi di kirana (alimentari) indiani di effettuare transazioni digitali con ogni cliente del loro quartiere”, ha affermato Mukesh Ambani, Ceo di Reliance.

La conferma ufficiale dell’operazione è arrivata solo poche ore fa, ma la notizia era nell’aria sin da ieri. Non a caso, sul Nasdaq il titolo Facebook ha guadagnato il 6,72%.